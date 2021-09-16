دراسة: تقليل وجبتك فى العمل 14% يساعد فى التخلص من الوزن الزائد

وجدت دراسة جديدة، أن تقليل حجم وجبتك في العمل بنسبة 14٪ فقط يمكن أن يساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

أجرى الباحثون بجامعة كامبريدج، تغييرات على قوائم الطعام في 19 مطعمًا في أماكن العمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، فغالبًا ما يكون من السهل تناول الكثير من الطعام في كافتيريا مكان العمل في وقت الغداء بعد صباح مليء بالعمل الشاق.



في التجارب، قام الباحثون بتعديل الخيارات في 19 مطعمًا عن طريق استبدال بعض المنتجات عالية السعرات الحرارية بأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ، وتقليل أحجام أجزاء المنتجات عالية السعرات الحرارية بنسبة 14 في المائة.

ووجدوا أن كلًا التغييرين في التركيبة أدى إلى انخفاض بنسبة 11.5 في المائة في متوسط عدد السعرات الحرارية المشتراة يوميًا من قبل الموظفين.

ويقول الخبراء، إن تناول سعرات حرارية أكثر مما هو مطلوب هو شكل من أشكال الأكل غير الصحي، ويلعب دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات السمنة.

ما هي السعرات الحرارية؟

السعرات الحرارية هي ببساطة وحدة للطاقة، فهناك تعريفان رئيسيان للسعرات الحرارية المستخدمة على نطاق واسع. "السعرات الحرارية الصغيرة" هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء بدرجة واحدة مئوية، والكيلو كالوري (kcal) ، المستخدم على نطاق واسع في التغذية.

أوضح الباحثون، أن الكمية الأساسية من السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص البالغ يوميًا هي 2000 كيلو كالوري للنساء أو 2500 كيلو كالوري للرجال، حيث يعتمد هذا على كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم لأداء الوظائف الأساسية والمشي والعمل طوال اليوم.

ويحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة كثيرًا إلى تناول المزيد من أجل الوقود، كما يحرق الشباب والأطفال المزيد من الطاقة أيضًا.

وتعد الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات والسكر والملح تحتوي على سعرات حرارية أعلى من الفواكه والخضروات الطازجة، وهذا بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب والعديد من أنواع السرطان، مما يساهم في زيادة معدلات الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم.

وتظهر هذه الدراسة أن تقليل أحجام الوجبات وتوافر خيارات السعرات الحرارية العالية في الكافيتريات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل السعرات الحرارية الزائدة في استراتيجيات معالجة السمنة.