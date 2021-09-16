الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول سيتى ستارز (فيديو)

سقوط فتاة من الطابق
سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول سيتى ستارز

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بلاغا من إدارة المول بالعثور على جثة الفتاة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م. م"، 23 سنة، مقيمة بحى الزهور مدينة نصر.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، داخل المول بالطابق السادس، وأخرى مقابلة لمكان سقوطها؛ لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مكان سقوط الفتاة داخل المول، حيث تظهر وهي مستلقية على الأرض، ومحاولات بعض الحاضرين في إسعافها، وتقديم بعض الاسعافات الأولية لها.

الفيديو..

https://youtu.be/hFD8wyO4ivY

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول سيتى ستارز (فيديو)

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