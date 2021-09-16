أستراليا تفسخ عقد شراء الغواصات الفرنسية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الخميس أنّ بلاده فسخت عقدًا ضخمًا أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية لأنّها تفضّل أن تبني بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا غواصات تعمل بالدفع النووي.



وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا إنّ "القرار الذي اتّخذناه بعدم إكمال الطريق مع الغواصات من فئة أتّاك وسلوك هذه الطريق الأخرى ليس تغييرًا في الرأي، إنّه تغيير في الاحتياجات".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن شراكة جديدة، تعرف اختصارا باسم "أوكوس"، ستسمح للدول الثلاث بتبادل التكنولوجيا التي تشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.



وقال القادة إن الجزء الأول من الاتفاقية الأمنية التاريخية سيشهد جهدًا ثلاثيًا لمدة 18 شهرًا " لتحديد المسار الأمثل " لحصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية.



وستشهد الخطة إلغاء عقد مثير للجدل لبناء 12 غواصة فرنسية التصميم، وذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 90 مليار دولار أسترالي (66 مليون دولار أمريكي).



وفازت شركة "نافال جروب"، وهي شركة فرنسية تملك معظمها الدولة وتعمل في مجال الدفاع والطاقة بالعقد في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية.



وكانت المفاوضات المطولة حول العقد النهائي مثيرة للانقسام، بل وألقت بالشك على الصفقة بسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج، ولكن تم توقيع عقد في أوائل عام .2019



وكان موريسون وجونسون وبايدن قالوا في بيان مشترك إن الخطة تهدف إلى البناء على برامج الغواصات الأمريكية والبريطانية "لجلب قدرة أسترالية إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن".



وقال موريسون إن الخطة ستشهد بناء الغواصات في أديلايد.