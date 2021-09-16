نيوزيلندا لن تسمح للغواصات الأسترالية العاملة بالدفع النووى من دخول مياهها

أعلنت رئيس الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، الخميس، أنّ الحظر الساري على دخول أيّ قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه نيوزيلندا سيسري على الغواصات التي تعتزم حليفتها الأوثق أستراليا الاستحصال عليها بفضل شراكة أبرمتها لتوّها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.



وقالت آرديرن في بيان إنّ "موقف نيوزيلندا المتعلّق بمنع القطع البحرية التي تسير بالدفع النووي من دخول مياهها لم يتغيّر".

وكان قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أستراليا شريك طبيعي في شراكة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيعمل البلدان من خلالها على مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.



وقال جونسون في خطاب تلفزيوني إلى جانب نظيريه الأمريكي والأسترالي "إنه قرار بالغ الأهمية لأي دولة أن تحصل على هذه القدرة الهائلة وربما يكون من الأهمية بمكان أيضا لأي دولة أخرى أن تقدم لها يد المساعدة".



وأضاف "لكن أستراليا واحدة من أقدم أصدقائنا وأمة شقيقة ورفيقة في القيم الديمقراطية وشريك طبيعي في هذا المشروع الكبير".

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون ، أنّ بلاده ستستحوذ في إطار الشراكة الأمنية الجديدة التي أطلقتها لتوّها مع الولايات المتحدة وبريطانيا على غواصات تعمل بالدفع النووي.



وقال موريسون خلال مؤتمر عبر الفيديو جمعه مع كل من نظيره البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن وتابعه الصحفيون في البيت الأبيض إنّ "أول مبادرة كبيرة في إطار (هذه المعاهدة الأمنية التي أطلق عليها اسم) +أوكوس+ ستكون حصول أستراليا على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي".