الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 16-9-2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم 16 سبتمبر 2021 على النحو التالي.
- برج الحمل

مهنيًا: تتحسن الظروف في هذا اليوم وتتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد المواقف لو مهما حصل من تدخلات.

صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

أحلام مستغانمي

- برج الثور


مهنيًا: تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجددًا، ولا سيما أن المحيطين بك معظمهم يتربص بك شرًا.

عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ مشروع تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها.

صحيًا: ابتداء من اليوم أصبحت السباحة الرياضة الوحيدة لك للتخلص من أوجاع ظهرك وكتفيك.
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

حسن الرداد

- برج الجوزاء

مهنيًا: لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدمًا لك كامل الدعم.

عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك.

صحيًا: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحيًا ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.


ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

- برج السرطان


مهنيًا: يحتاج إليك الزملاء في العمل ويؤدون دورًا في توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح أو تتخذ القرار عنهم.

عاطفيًا: تنمو العلاقات المتنية، بحيث تسعد لوقوف الحبيب إلى جانبك، وتختفي الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء.

صحيًا: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات أو صعوبات.

 ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

- برج الأسد 


مهنيًا: قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك ومشاريعك التي خططت لها على نحو جيد.

عاطفيًا: احتمالات متنوعة، لقاء في ظروف خيالية، صداقة أو رفقة جديدة، أو علاقة عاطفية جديدة تنقلك إلى عالم من السعادة الكبيرة.

صحياً: أنت في صراع مع الوقت، حاول استغلال ولو ساعة يوميًا لممارسة نشاط رياضي.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء

مهنيًا: يوم جيد يجعلك سعيدا ومرحا بإمكانك أن تضاعف جهودك والعمل مع مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء على مشروع جديد كما سيمنحك فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم.

عاطفيًا: تميل إلى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة ترى أن وقتها قد حان.

صحيًا: إذا كنت تعاني ضعفًا في القابلية على الأكل استشر طبيبك فورًا.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

إيمان العاصي

- برج الميزان 

مهنيًا: يوم من الإبداع والتطور المهني والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك خطواتك ويسهل لك دربك ويحقق لك طموحاتك.

عاطفيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

بيلا حديد

- برج العقرب 


مهنيًا: يصبح إيقاع حياتك بطيئا في هذا اليوم حتى أنك ستشعر بجمود كامل وقد تستاء لركود الأحوال وللتأجيل وعلى الأرجح لن تسمع جوابًا ولن تتلقّى خبرًا على تساؤلاتك.

عاطفيًا: لا تخشَ اعتماد توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع العاطفية.

صحيًا: فكر في مستقبلك الصحي كما المهني والعاطفي، فكلها تتكامل لتبقى قادرًا على الإنجاز.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

هند صبري

- برج القوس

مهنيًا: تفيض حيويّة وإشراقًا، وتبدو واقعيًا وإيجابياً وقادرًا على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات.

عاطفيًا: الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقًا من هفوات.

صحيًا: تحاول الاستفادة من الجوّ الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

براد بيت

- برج الجدي


مهنيًا: عليك الإعداد جيّدًا ومسبقًا لجميع أعمالك اقتناصًا منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات.

عاطفيًا: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيبًا وتوبيخًا منه.

صحياً: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.

ليلى علوي

- برج الدلو 

مهنيًا: ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضًا مفاجئًا يصوّب الخطوات.

عاطفيًا: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة ستبرهن لك العكس.

صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

عن الصراع والهزيمة والتسامح.. نظرة على موضوعات وقضايا أفلام يوسف شاهين - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

- برج الحوت
 

مهنيًا: قد تسوء العلاقة مع المقرّبين، ويبدو الاتصال صعبًا وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام.

عاطفيًا: تتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذبًا له، فتحاول التقرب منه كلما سمحت لك الفرصة بذلك.

صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.

 

الأبراج الأبراج الفلكية حظك اليوم عالمة الفلك جاكلين عقيقي الفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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