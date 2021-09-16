حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 16-9-2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم 16 سبتمبر 2021 على النحو التالي.

- برج الحمل

مهنيًا: تتحسن الظروف في هذا اليوم وتتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد المواقف لو مهما حصل من تدخلات.

صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.

ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

أحلام مستغانمي

- برج الثور



مهنيًا: تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجددًا، ولا سيما أن المحيطين بك معظمهم يتربص بك شرًا.

عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ مشروع تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها.

صحيًا: ابتداء من اليوم أصبحت السباحة الرياضة الوحيدة لك للتخلص من أوجاع ظهرك وكتفيك.

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

حسن الرداد

- برج الجوزاء

مهنيًا: لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدمًا لك كامل الدعم.

عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك.

صحيًا: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحيًا ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.



ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

- برج السرطان



مهنيًا: يحتاج إليك الزملاء في العمل ويؤدون دورًا في توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح أو تتخذ القرار عنهم.

عاطفيًا: تنمو العلاقات المتنية، بحيث تسعد لوقوف الحبيب إلى جانبك، وتختفي الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء.

صحيًا: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات أو صعوبات.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

- برج الأسد



مهنيًا: قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك ومشاريعك التي خططت لها على نحو جيد.

عاطفيًا: احتمالات متنوعة، لقاء في ظروف خيالية، صداقة أو رفقة جديدة، أو علاقة عاطفية جديدة تنقلك إلى عالم من السعادة الكبيرة.

صحياً: أنت في صراع مع الوقت، حاول استغلال ولو ساعة يوميًا لممارسة نشاط رياضي.

ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء

مهنيًا: يوم جيد يجعلك سعيدا ومرحا بإمكانك أن تضاعف جهودك والعمل مع مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء على مشروع جديد كما سيمنحك فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم.

عاطفيًا: تميل إلى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة ترى أن وقتها قد حان.

صحيًا: إذا كنت تعاني ضعفًا في القابلية على الأكل استشر طبيبك فورًا.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

إيمان العاصي

- برج الميزان

مهنيًا: يوم من الإبداع والتطور المهني والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك خطواتك ويسهل لك دربك ويحقق لك طموحاتك.

عاطفيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.

ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

بيلا حديد

- برج العقرب



مهنيًا: يصبح إيقاع حياتك بطيئا في هذا اليوم حتى أنك ستشعر بجمود كامل وقد تستاء لركود الأحوال وللتأجيل وعلى الأرجح لن تسمع جوابًا ولن تتلقّى خبرًا على تساؤلاتك.

عاطفيًا: لا تخشَ اعتماد توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع العاطفية.

صحيًا: فكر في مستقبلك الصحي كما المهني والعاطفي، فكلها تتكامل لتبقى قادرًا على الإنجاز.

ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

هند صبري

- برج القوس

مهنيًا: تفيض حيويّة وإشراقًا، وتبدو واقعيًا وإيجابياً وقادرًا على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات.

عاطفيًا: الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقًا من هفوات.

صحيًا: تحاول الاستفادة من الجوّ الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان.

ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

براد بيت

- برج الجدي



مهنيًا: عليك الإعداد جيّدًا ومسبقًا لجميع أعمالك اقتناصًا منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات.

عاطفيًا: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيبًا وتوبيخًا منه.

صحياً: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.

ليلى علوي

- برج الدلو

مهنيًا: ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضًا مفاجئًا يصوّب الخطوات.

عاطفيًا: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة ستبرهن لك العكس.

صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

- برج الحوت



مهنيًا: قد تسوء العلاقة مع المقرّبين، ويبدو الاتصال صعبًا وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام.

عاطفيًا: تتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذبًا له، فتحاول التقرب منه كلما سمحت لك الفرصة بذلك.

صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.

ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.