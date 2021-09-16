محمد ثروت ضيف «الراديو بيضحك» على راديو «90.90» مع فاطمة مصطفى.. اليوم

يحل الفنان الكوميدى محمد ثروت ضيفاً على برنامج "الراديو بيضحك"، اليوم الخميس، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وذلك على إذاعة الراديو 9090 خلال حلقة تذاع من الـ 4 وحتى الـ 6 مساءً.



ويتحدث محمد ثروت فى الحلقة عن كواليس آخر أعماله، سواء مشاركته بموسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "بين السما والأرض" أو في السينما مع الفنان كريم عبد العزيز بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".



ويذاع برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة الراديو 90.90 الخميس من كل أسبوع، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتي السادسة مساء، واستضاف مؤخراً مجموعة من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز، احمد السقا، مني زكي، انجي المقدم بالإضافة لمجموعة من أبرز النجوم.