الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد ثروت ضيف «الراديو بيضحك» على راديو «90.90» مع فاطمة مصطفى.. اليوم

محمد ثروت
محمد ثروت

يحل الفنان الكوميدى محمد ثروت ضيفاً على برنامج "الراديو بيضحك"، اليوم الخميس، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وذلك على إذاعة الراديو 9090 خلال حلقة تذاع من الـ 4 وحتى الـ 6 مساءً.


ويتحدث محمد ثروت فى الحلقة عن كواليس آخر أعماله، سواء مشاركته بموسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "بين السما والأرض" أو في السينما مع الفنان كريم عبد العزيز بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".


ويذاع برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة الراديو 90.90 الخميس من كل أسبوع، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتي السادسة مساء، واستضاف مؤخراً مجموعة من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز، احمد السقا، مني زكي، انجي المقدم بالإضافة لمجموعة من أبرز النجوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

للمسافرين إلى السعودية.. تعرف على الفئات المستثناة من الدخول للحجر الصحى

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة