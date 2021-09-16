ماكرون يعلن مقتل قائد داعش فى الصحراء الكبرى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ قليل، أنّ قوات بلاده قتلت قائد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي.



وقال ماكرون في تغريدة على تويتر إنّ قائد التنظيم الداعشي"تمّ تحييده على أيدي القوات الفرنسية"، في مصطلح عسكري أوضح الإليزيه أنّه يعني أنّه "قتل".



وأضاف الرئيس الفرنسي "هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضدّ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".



وفي تغريدة ثانية قال ماكرون إنّ "الأمّة تفكر هذا المساء بكلّ أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل في عمليتي سرفال وبرخان، وبالعائلات المكلومة، وبجميع جرحاها. تضحيتهم لم تذهب سدىً. مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأميركيين سنواصل هذه المعركة".