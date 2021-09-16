الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخين باليستيين من قطار

صاروخ بالستى
صاروخ بالستى

أكدت كوريا الشمالية اليوم الخميس إطلاق صاروخين باليستيين قصيرى المدى في بحر الشرق من قطار على ما يبدو، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس.
وأفادت يونهاب نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن "فوج الصواريخ المحمول بالسكك الحديدية شارك فى التدريبات في مهمة لضرب المنطقة المستهدفة على بعد 800 كيلومتر من موقعها بعد انتقاله إلى المنطقة الجبلية الوسطى فجر يوم 15 سبتمبر".
وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية "أصابت الهدف بدقة في بحر الشرق". وذكرت يونهاب أن الصاروخين أطلقا من قطار، وفقا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية.
وجاءت عملية الإطلاق بعد أيام قليلة من اختبار كوريا الشمالية صاروخ كروز بعيد المدى تم تطويره حديثا.

وفي وقت سابق،أجرت كوريا الشمالية اختبار صاروخ جديد بعيد المدى من نوع "كروز".

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، إن أكاديمية علوم الدفاع أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "كروز" بعيد المدى تم تطويره حديثا.

وشارك مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع في الإطلاق التجريبي.

وأفادت الوكالة الرسمية أنه تم تطوير هذا السلاح الاستراتيجي ذي الأهمية الكبرى في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية لتطوير علوم الدفاع وتطوير نظام الأسلحة التي اقترحها مؤتمر الحزب الثامن، وفقا لدراسة علمية وعملية تطوير نظام أسلحة موثوقة خلال العامين الماضيين.

وأوضحت أنه خلال هذه التجربة تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الجزئية التفصيلية، بالإضافة إلى عشرات من اختبارات القذف المعتمدة على المحرك، واختبارات الطيران المختلفة، واختبارات التوجيه التجريبية، واختبارات الطفو القتالية.

وشددت الوكالة الرسمية على أن تطوير نظام الأسلحة هو وسيلة ردع فعالة لضمان أمن كوريا الشمالية بشكل أكثر إحكامًا وقوة لقمع العمل العسكري ضد البلاد من خلال القوات المعادية.

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الطلاق الشفهى

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