ناقوس الخطر يدق.. الكوريتان تتبادلان إطلاق الصواريخ

أطلقت كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، صواريخ في ما ينذر بسباق تسلح بين الدولتين اللتين لا تزالان عمليا في حالة حرب.

ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين، يشكل "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا لجيران" كوريا الشمالية،كما جددت دعوتها إلى "الحوار".

كما دعا مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ حول التطوّرات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقال أحد المصادر لوكالة فرانس برس إن "فرنسا وأستونيا طلبتا" عقد الاجتماع. وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيكون مغلقا وغير رسمي.

ونفذّت كوريا الجنوبية بنجاح تجربة إطلاق صاروخ بالستي من غواصة لتصبح بذلك الدولة السابعة في العالم التي تملك هذه التكنولوجيا المتقدمة.

وجرت التجربة التي أشرف عليها الرئيس مون جاي-إن بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين باتجاه البحر، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، فيما يجري وزير الخارجية الصيني زيارة لسيئول.

وتعتبر هذه الخطوة تقدما استراتيجيا لكوريا الجنوبية التي عززت قدراتها العسكرية في سعيها إلى مواجهة التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات دولية بسبب أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ البالستية.

كما أعرب كبار مسئولي الأمن الوطني في كوريا الجنوبيةعن قلقهم العميق بشأن إطلاق الشطر الشمالي لسلسلة من الصواريخ.

وأشار أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي- خلال جلسة طارئة للمجلس عقدت برئاسة مستشار الأمن الوطني "سوه هون"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إلى أن استفزازات كوريا الشمالية جاءت في وقت يعتبر فيه استقرار الأوضاع الأمنية أمرًا مهمًا للغاية.