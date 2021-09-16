«نافال غروب» الفرنسية تبدى «خيبة أمل كبرى» بعد تخلّى أستراليا عن غواصاتها

أبدت مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية "خيبة أمل كبرى" إثر إعلان أستراليا، الأربعاء، أنّها ستستحوذ بموجب شراكة جديدة أبرمتها لتوّها مع الولايات المتحدة وبريطانيا على غواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي إلغاء صفقة ضخمة بقيمة 31 مليار يورو لشراء غواصات فرنسية تقليدية.

وقالت المجموعة في بيان تلقّته وكالة "فرانس برس"، إنّ "الكومنولث الأسترالي لم يرغب في الانخراط في المرحلة التالية من البرنامج، وهو أمر يمثّل خيبة أمل كبرى لنافال غروب التي قدّمت لأستراليا غواصة تقليدية ذات تفوّق إقليمي وأداء استثنائي".

وكان أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، أنّ بلاده ستستحوذ في إطار الشراكة الأمنية الجديدة التي أطلقتها لتوّها مع الولايات المتحدة وبريطانيا على غواصات تعمل بالدفع النووي.

وقال "موريسون"، خلال مؤتمر عبر الفيديو جمعه مع كل من نظيره البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وتابعه الصحفيون في البيت الأبيض، إنّ "أول مبادرة كبيرة في إطار هذه المعاهدة ستحصل أستراليا على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي".

ومن جانبه، قال قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أستراليا شريك طبيعي في شراكة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيعمل البلدان من خلالها على مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقال "جونسون"، في خطاب تلفزيوني إلى جانب نظيريه الأمريكي والأسترالي "إنه قرار بالغ الأهمية لأي دولة أن تحصل على هذه القدرة الهائلة وربما يكون من الأهمية بمكان أيضًا لأي دولة أخرى أن تقدم لها يد المساعدة".

وأضاف "لكن أستراليا واحدة من أقدم أصدقائنا وأمة شقيقة ورفيقة في القيم الديمقراطية وشريك طبيعي في هذا المشروع الكبير".