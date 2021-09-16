عرض الفيلم الجزائري أيام المجد وحفل لـ «المولوية المصرية» بمكتبة الإسكندرية

تستقبل قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة لمكتبة الإسكندرية، في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس، عرضا للفيلم الروائي الطويل، "أيام المجد"، وذلك ضمن عروض برنامج "أفلام السياسة والحروب"، وفي إطار فعاليات نادي سينما مكتبة الإسكندرية.

وفيلم "أيام المجد" إنتاج جزائري مغربي، فرنسي، بلجيكي مشترك عام 2006، من إخراج المخرج الجزائري رشيد بوشارب. يدور الفيلم حول بعض مواطنين من دول عربية وأفريقية، قرروا الانضمام إلى القوات الفرنسية لتحريرها من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

بعض ممن انضموا للقوات الفرنسية، كانوا من المؤمنين بأن المساواة بين المستعمر الفرنسي وبين المواطن المغربي يبدأ بالانضمام إلى الجيش الفرنسي. آخرون ينشدون العدل والمساواة والحرية ويعتقدون أن دخول الجيش الفرنسي هو الملاذ الوحيد المُتاح لهم هرباً من الوضعية التي يفرضها الاحتلال الفرنسي عليهم كمواطنين خارج فرنسا.

البعض الثالث يتداول مسألة الوطنية، معتبراً أن تحرير فرنسا من النازية هو واجب تجاه فرنسا بصرف النظر عن المسببات الأخرى. وإذ ينتقل الفيلم إلى الموقعة الحربية الأولى يشير مخرج الفيلم رشيد بوشارب إلى شجاعة الجندي العربي في القتال والحروب بما لا يقل عند نظيره الغربي.



ــ حفلًا للإنشاد الصوفي٬ تحييه فرقة «المولوية المصرية»، بقيادة الفنان عامر التوني.

في سياق متصل، تستقبل القاعة الكبري بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، في الثامنة من مساء نفس اليوم، حفلًا للإنشاد الصوفي والذي تحييه فرقة «المولوية المصرية»، بقيادة الفنان عامر التوني.

و تُنشد الفرقة باقة من الإبتهالات والتواشيخ الإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي بالإضافة لأعمالهم الخاصة وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.



في سياق متص، يُنظِّم مركز القبة السماوية العلمي، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في التاسعة من صباح اليوم الخميس، احتفالية العلوم للسنة الخامسة عشر على التوالي، وتُعَد الاحتفالية مهرجانًا عامًا يمنح العلم وجودًا في المجتمع، ويُعطي الجمهور من جميع الأعمار والخلفيات الثقافية فرصة للتساؤل والمناقشة والاستكشاف، من خلال أنشطة الاحتفالية التفاعلية المختلفة.

و تتركز فعاليات وأنشطة الاحتفالية في "قرية العلوم" والتي تم إنشائها خصيصاً كقرية علمية كاملة تتكون من وحدات عرض تستضيف مجموعات متنوعة من العروض، والأنشطة التفاعلية بما في ذلك ورش العمل العملية، والمعارض التفاعلية، والدورات، بالإضافة إلى عروض مسرحية متنوعة على ساحة الحضارات (البلازما)، وذلك بمشاركة عددٍ من المدارس، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد، والشركات.

تُعقَد الاحتفالية هذا العام تحت شعار "العلم قوتي"؛ حيث تقوم أكشاك مركز القبة السماوية العلمية بشرح وتفسير العلوم التي تكمن خلف الظواهر أو القوي الغير طبيعية متخذين من الأبطال الخارقين للقصص المصورة مدخلا لشرح المادة العلمية المختارة، وذلك لخلق حالة من التشويق لدى الحضور.



وتعمل أكشاك الجهات المشاركة في الاحتفالية على تقديم المادة العلمية بطريقة مرحة ومبسطة وغير تقليدية؛ مستخدمين ورش العمل والمحاضرات التكميلية والألعاب لشرح الأفكار العلمية وإيصالها للحضور.