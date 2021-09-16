بايدن يدعم رئيس الأركان بعد أنباء عن اتصالات «سرية» مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه للجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، علي ما ورد في كتاب جديد عن قيامه بإجراء اتصالات سرية مع نظيره الصيني دون علم القيادة المدنية للبلاد لطمأنة بكين بشأن مخاوفها تجاه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.



ونفى مكتب ميلي ما جاء في الكتاب قائلا إن الاتصالات التي أجراها الجنرال بصفته رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة تم التنسيق لها داخل وزارة الدفاع (البنتاجون) ومن خلال الحكومة الأمريكية.



وجاء في مقتطفات من الكتاب إن ميلي اتصل سرا مرتين بالجنرال الصيني لي تشو تشينغ رئيس هيئة الأركان المشتركة في الصين في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب ليبلغه بأن الولايات المتحدة مستقرة

ولن تشن هجوما على الصين، وإنه في حالة وقوع مثل هذا الهجوم فسوف ينبهه قبلها.



ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" المقتطفات الثلاثاء الماضي.



وأثارت الأنباء مخاوف من أن ميلي ربما يكون قد قوض‭‭ ‬‬أركان السلطة المدنية لكن بايدن دافع عنه.



وقال بايدن: "لدي ثقة كبيرة في الجنرال ميلي".



وقال الكولونيل ديف بتلر، المتحدث باسم ميلي، إن اتصالات ميلي مع مسؤولين صينيين وآخرين في أكتوبر ويناير تتماشى مع مسؤولياته "للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".



وقال بتلر في بيان: "كل اتصالات رئيس الهيئة بنظرائه، بما فيها تلك الوارد ذكرها، تمت بحضور موظفين وبتنسيق وتواصل مع وزارة الدفاع ومشاركة من الوكالات المعنية".



وأضاف بتلر: "الجنرال ميلي يواصل العمل وإسداء النصح ضمن سلطته بموجب التقليد القانوني بخصوص السيطرة المدنية على الجيش وأدائه القسم الدستوري".



ولم يفند بشكل مباشر ما ورد في التقرير بشأن فحوى الاتصالات، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أيضا عن دعمها القوي لميلي.



وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي للصحفيين: "الوزير (وزير الدفاع) لديه ثقة تامة في الجنرال ميلي وفي دوره كرئيس لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة" لكنه أحجم عن التطرق إلى المزاعم الواردة في الكتاب.



ومن المقرر أن يُطرح الأسبوع المقبل كتاب ‘بيرل‘ للصحفيين بوب وودوارد وروبرت كوستا.

ويقول المؤلفان إنهما اعتمدا فيه على مقابلات مع 200 مصدر. من جهته شكك ترامب، في بيان الثلاثاء، في القصة برمتها واصفا إياها بأنها "مختلقة". وقال إذا كانت القصة صحيحة فينبغي محاكمة ميلي بتهمة الخيانة.



وأضاف ترامب "للتاريخ، لم أفكر مطلقا في مهاجمة الصين".