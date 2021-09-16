الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تقفز ما يزيد عن دولارين بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن دولارين للبرميل، بعد أن كشفت بيانات حكومية عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وبفضل توقعات بأن الطلب سيرتفع مع اتساع نطاق توزيع اللقاحات.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2019، لتواصل هبوطها بعد أن تسبب الإعصار أيدا في أواخر أغسطس في إغلاق عدد من مصافي التكرير ومنشآت الحفر البحرية.


وارتفع خام برنت 1.86 دولار أو ما يعادل 2.5 بالمئة إلى 75.46 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار أو ما يعادل 3.1 بالمئة إلى 72.61 دولار للبرميل عند التسوية.


وفي وقت سابق من الجلسة، لامس برنت 76.13 دولار للبرميل وهو مستوى مرتفع للعقد والأعلى مباشرة منذ أواخر يوليو .


وانخفضت مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، بينما تراجعت مخزونات البنزين أيضا، لكنها جاءت أقل على نحو طفيف عن توقعات المحللين.


وانخفضت مخزونات الخام 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر أيلول إلى 417.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أشار لهبوط 3.5 مليون برميل.


وتلقت أسعار النفط أيضا الدعم من وكالة الطاقة الدولية التي قالت إن توزيع اللقاحات سيغذي انتعاشا، بعد انخفاض الطلب على النفط العالمي لثلاثة أشهر بسبب انتشر السلالة المتحورة دلتا وتجديد قيود لمكافحة الجائحة.


لكن أسعار النفط كبحها استهلاك المصافي من الخام في الصين في أغسطس ، إذ بلغت معدلات تشغيل المصافي اليومية أدنى مستوياتها منذ مايو 2020 كما تباطأ إجمالي إنتاج المصانع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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