مودرنا: مناعة لقاح كورونا قد تضعف

قالت شركة مودرنا إن تحليلا جديدا للمراحل الأخيرة من التجارب السريرية على التطعيم بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أثبت معدلات أعلى في تجاوز الحالات لدى الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في مرحلة مبكرة من الدراسة وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

واختبر التحليل، الذي كشفت تفاصيله في بيان صحفي من شركة مودرنا ، حالات تم تطعيمها في التجارب السريرية للشركة لا تزال تصاب بكوفيد -19 هذا الصيف، فيما كانت الإصابات بسلالة دلتا من الفيروس شديدة العدوى سريعة الانتشار، تتزايد.



وفي تجارب مودرنا، حصل الأشخاص الذين تلقوا علاجا وهميا في بادئ الأمر على اللقاح اعتبارا من ديسمبر بعد الإبلاغ عن النتائج الفعالية الإيجابية الأولى، ونتج عن ذلك مجموعة ممن تم تحصينهم في المتوسط بعد خمسة أشهر من أولئك الذين حصلوا على اللقاح من بداية الدراسة.



وقالت الشركة إنها وجدت أن من تلقوا اللقاح في مرحلة مبكرة أعلى بنسبة 50% في معدلات تجاوزهم لأعراض العدوى في يوليو و أغسطس، مقارنة مع أولئك الذين تم تلقيحهم لاحقا.

وكانت قالت شركتا مودرنا وتاكيدا للصناعات الدوائية، إنهما تعملان مع السلطات اليابانية على سحب ثلاث دفعات من لقاح كوفيد-19 بعد أن خلص تحقيق إلى وجود ملوثات من الفولاذ المقاوم للصدأ في بعض القوارير.

أوقفت السلطات اليابانية الأسبوع الماضي استخدام تلك الدفعات من لقاح مودرنا التي تضم 1.63 مليون جرعة بعد إخطارها بمسألة التلوث.

وقالت وزارة الصحة اليابانية ، استنادا إلى معلومات من تحقيقات الشركات المعنية، إنها لا تعتقد أن جزيئات الفولاذ المقاوم للصدأ تشكل أي مخاطر إضافية على الصحة.

وقالت مودرنا إن التلوث بالفولاذ المقاوم للصدأ ربما حدث أثناء الإنتاج، وتوزع تاكيدا لقاح مودرنا في اليابان.

وقالت مودرنا في بيان مشترك مع تاكيدا أن السبب الأكثر ترجيحا للتلوث هو الاحتكاك بين قطعتين من المعدن في الآلة التي تضع السدادات على القوارير، وتم التأكد من أن المادة هي الفولاذ المقاوم للصدأ.

وأجرت مودرنا تحقيقها بالشراكة مع تاكيدا وروفي الإسبانية التي تشغل المصنع الذي حدث فيه التلوث.

وجذبت قضية التلوث مزيدا من الاهتمام بعد أن قالت وزارة الصحة يوم السبت إن رجلين يبلغان من العمر 38 و30 عاما توفيا في أغسطس في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا، وتلقى كل منهما جرعة من إحدى الدفعات المعلقة.

وما زال التحقيق جاريا في سبب الوفاة في الحالتين، وقالت مودرنا وتاكيدا في البيان المشترك إنه لا يوجد دليل على أن حالتي الوفاة نجمتا عن اللقاح.

وأضافت الشركتان أن "العلاقة تعتبر في الوقت الحالي مصادفة".