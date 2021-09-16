اليوم.. استمرار حملة «معا نطمئن» فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية

جاءت حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن آلية تنفيذ الحملة، موضحا أنها انطلقت امس بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم باقي المحافظات تباعًا وتستمر لمدة 10 أيام، من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ10 مساءً، وتم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم وتذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

وأكد المصدر أن كل أتوبيس يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى وبزي مخصص، ومزودين بأجهزة "تابلت"متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم، وتجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو.

وأشار المصدر إلى أن الحملة تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم 40 % من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري، ورفع مستوى الوعي لدى الموطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وتغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم.

وعن مواعيد وخط سير الحملة بالمحافظات قال المصدر إن الحملة ستكون يوم الأربعاء والخميس محافظات (القاهرة، الجيزة، إسكندرية)، والجمعة: (القليوبية، الفيوم، الدقهلية)، والسبت (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية)، والأحد (الغربية، المنيا، الإسماعيلية)، والإثنين (دمياط، أسيوط، بورسعيد)، والثلاثاء (المنوفية، السويس)، والأربعاء (البحيرة، سوهاج)، والخميس (قنا)، والجمعة (الأقصر)، والسبت (أسوان).