ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة المواشى بطهطا فى سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على عاطلين تخصصا في سرقة رؤوس الماشية، بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بتلقيهم بلاغًا من «هلال.ع. ا» 39 عامًا، جزار، يقيم قرية الشيخ زين الدين، دائرة المركز، بقيام مجهولين بالسطو على حوش مواشي خاص به وسرقته.

بالانتقال والفحص تبين ما ورد في مضمون البلاغ، ووجود كسر لأحد الأبواب، وسرقة رأس ماشية.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «عبدالعال. م. ش» 22 عامًا، و«عبدالهادي. م» 26 عامًا، يقيمان بذات الناحية.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتها، اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تبين قيامهما بارتكاب العديد من سرقات المواشي بدائرة المركز.

وتمت استعادة المسروقات، بعد إرشادهما عنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7018 مركز شرطة طهطا، لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كان لقي لص مصرعه على إثر إصابته بطلق نارى، بينما تمكن أهالي قرية بيت علام التابعة لمركز جرجا جنوب سوهاج، من ضبط 3 لصوص آخرين، كانوا معه أثناء قيامهم بسرقة المواشي من داخل حوش أحد المنازل بالقرية. تم تسليم اللصوص الثلاثة للأجهزة الأمنية، والجثة تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشى من أحواش المنازل بناحية قرية بيت علام دائرة مركز جرجا، وبين الأهالى ووجود متوفى وتم ضبط 3 من أفراد عناصر التشكيل.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية مصرع أحد اللصوص ويدعى م ا ع 28 سنة مقيم بمركز سوهاج، وضبط 3 لصوص آخرين عقب قيامهم بمحاولة سرقة المواشي من حوش منزل مسن، وعندما استيقظ أهل المنزل على صوت اللصوص حاولوا الإمساك بهم، فقام أحدهم بإطلاق النار من بندقية آلية، وتم تبادل إطلاق النيران بين الأهالى واللصوص.

كما تبين من التحريات أن المواجهة أسفرت عن مقتل أحد اللصوص وضبط 3 لصوص أخرين أثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبها أغنام، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة واقتياد اللصوص إلى مركز شرطة جرجا، تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.