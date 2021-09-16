فرنسا تدرس اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين

تدرس الحكومة الفرنسية اتخاذ خطوات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، من خلال توسيع نطاق توزيع قسائم الحصول على الطاقة، في الوقت الذي يزداد فيه الضغط على الحكومات الأوروبية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن الحكومة تدرس توزيع ما يسمى "شيكات الطاقة" على أعداد أكبر من المستهلكين. وحصل حتى الآن أكثر من 5.5 مليون أسرة على هذه القسائم.

وقال المصدر إن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مازال يناقش التفاصيل لكن من المحتمل نشر تفاصيل الإجراءات الخميس، خلال جولة تستهدف عرض جهود الحكومة للمساعدة في تمويل عمليات تجديد المساكن.

كانت مصادر إيطالية قد ذكرت أمس أن الحكومة الإيطالية تعتزم استخدام الأموال العامة، لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الغاز على فواتير الكهرباء للمستهلكين.

وأنفقت إدارة رئيس الوزراء ماريو دراجي بالفعل حوالي 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) للتخفيف من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في الربع الثاني من العام، ومن المقرر أن تستمر في استخدام نفس الآلية، حسبما أفادت المصادر لوكالة بلومبرج للأنباء.

وخفض التدخل في تلك المرة الزيادة في أسعار الكهرباء من 20 % قبل تدخل الدولة إلى 9 %.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات في فرنسا تطبيق إلزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأربعاء، على 2.7 مليون شخص، يعملون في المجال الصحي في المستشفيات ودور التقاعد ومقدمي الرعاية والمساعدين في المنازل ورجال الإطفاء وعمال الإسعاف.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، قد أعلن منذ شهرين تطبيق إلزامية التطعيم على نظام الرعاية الصحية بأكمله بالمعنى الأشمل اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.

وأضافت القناة أنه تم تحذير المخالفين أولئك الذين لن يحصلوا على اللقاح، بأنه لن يكون بإمكانهم ممارسة نشاطهم وذلك وفقا لقانون 5 أغسطس الماضي.

وكان وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" قد أعلن في 13 يوليو الماضي، أن عمال قطاع الصحة الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا لا يمكنهم العمل، وبذلك لن يحصلوا على رواتبهم اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري.