«الصحة» تنشر صور تلقى المواطنين لقاح كورونا ضمن حملة «معا نطمئن»

نشرت وزارة الصحة والسكان صورا أثناء تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا بمحافظة الجيزة بعد تسجيلهم في حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" اليوم وتوجيههم لمراكز الشباب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحملة مستمرة لمدة 10 أيام وبدأت بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية) ثم بقية المحافظات تباعًا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يمكن التسجيل لأخذ اللقاح عبر زيارة الموقع الإلكتروني:

www.egcovac.mohp.gov.eg

حملة معا نطمئن

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 1125 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح خلال الساعات الأولى من انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، الأربعاء، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التواصل المجتمعي تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

ولفت "مجاهد" إلى أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص 26 مركز شباب وتجهيزهم بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلاً عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

حملة معا نطمئن

وأكد "مجاهد" تقديم التوعية لـ 1433مواطنًا بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الحملة تستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، كما يتم توزيع هدايا عينية على المواطنين تحمل شعارات مبادرة "100مليون صحة".

وأضاف "مجاهد" أن الحملة ستنتقل بعد غد الجمعة إلى محافظات (القليوبية، والفيوم والدقهلية)، والسبت بـ (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية) والأحد بـ (الغربية، المنيا، الإسماعيلية) والإثنين بـ (دمياط، أسيوط، بورسعيد) والثلاثاء (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان).

حملة معا نطمئن

وناشد "مجاهد" المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg)) للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دشن صباح اليوم الأربعاء، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.