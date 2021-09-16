الصين ترسى قوانين السلوك فى الإنترنت الماركسى «المتحضر»

تعتزم الصين سن قانون بشأن السلوكيات المسموح بها وغير المسموح بها على الإنترنت الماركسي "المتحضر"، في مجموعة شاملة من الإرشادات لتنظيم النطاق الرقمي الذي يعد من بين النطاقات الأكثر خضوعا للرقابة في العالم، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتشمل اللوائح القادمة، التي يعتمد الكثير منها على مسودة المبادئ التوجيهية السابقة، حماية أكبر للقصر من التنمر عبر الإنترنت، ومكافحة الأخبار المزيفة والتحقق من الحسابات عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية نقلا عن ملخص إلكتروني نشره مجلس الدولة، بأن الفكرة الشاملة هي ضمان التزام المحتوى عبر الإنترنت "بالوضع الإرشادي للماركسية في النطاق الإلكتروني الأيديولوجي".

ومن المحتمل أن توفر الإرشادات الجديدة إطارا لزيادة إحكام قبضة الحكومة على شركات الإنترنت العملاقة من "تينسنت" إلى "بايت دانس" والكميات الهائلة من المحتوى والبيانات التي تنتجها.

ومن جهة أخرى، احتفلت الصين باطلاق القمر الصناعي (دي بي إس) العملاق للبث المباشر من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية قولها، "إن القمر الصناعي الجديد الذي تم إطلاقه عبر صاروخ حامل من طراز لونج مارش-3 بي ودخل المدار المخطط له بنجاح، صمم ليعمل 15 عاما، وستديره شركة الصين لاتصالات الأقمار الصناعية".

ويمكن للقمر الصناعي الجديد المجهز بأجهزة إرسال واستقبال مصممة خصيصا، دعم نقل برامج الفيديو عالية الدقة (4K) و(8K)، وتوفير خدمات بث مباشر عالي الجودة لأحداث كبرى مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 المقبلة.

كما يوفر القمر الصناعي الجديد خدمات اتصالات موثوقة وفي الوقت المناسب لإنقاذ الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث.

ونجحت الصين الخميس في إطلاق قمر صناعي جديد ووصوله إلى مدارات الأرض.

وقالت وكالة شينخوا الصينية: "إن الصين نفذت إطلاقا ناجحا لقمر Fengyun-4-b المخصص للأرصاد الجوية، وتمكنت من وضع القمر في مداره المطلوب حول الأرض".

وأوضحت، أن عملية الإطلاق نفذت من مركز Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب مقاطعة سيتشوان الصينية، وباستخدام صاروخ صيني الصنع من نوع Long March -3B، لتصبح هذه العملية هي عملية الإطلاق رقم 372 لهذا النوع من الصواريخ.

وينتمي قمر Fengyun-4-b إلى الجيل الجديد من أقمار الأرصاد الجوية الصناعية التي طورتها الصين لتعمل في مدارات مستقرة حول الأرض، ومن المفترض أن يستخدم هذا القمر في أغراض التنبؤ بحالة الطقس والتحذير من الكوارث الطبيعية، وفق ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.

وتأتي هذه العملية بعد نحو ثلاثة أسابيع من نجاح الصين في إطلاق قمر Haiyang-2D المخصص لمراقبة المحيطات والبيئة وتزويد المراكز الأرضية بمعلومات تتعلق بارتفاع الأمواج، وحركة واتجاه الرياح ودرجات حرارة الماء وغيرها من المعلومات اللازمة لحركة الملاحة البحرية.