الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جازبروم تبقى على أغلب الزيادة فى إنتاج الغاز بمستودعاتها داخل روسيا

الغاز
الغاز

وصل إنتاج شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم خلال العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 10 سنوات، لكنها احتفظت بأغلب هذه الزيادة في الداخل.


ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيان الشركة، القول إن إنتاجها زاد خلال العام الحالي بنسبة 18% سنويا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 13 عاما في مثل هذا التوقيت من العام.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جازبروم أبقت على الجزء الأكبر من الإنتاج الإضافي في مستودعات داخل روسيا، حيث تقوم روسيا حاليا بتخزين كميات من الغاز الطبيعي تعادل ما تصدره كل يوم إلى أوروبا الغربية.


في الوقت نفسه، فإن الطلب القوي لمستودعات التخزين على الغاز الطبيعي في روسيا قبل دخول فصل الشتاء شكل ضربة لأوروبا، التي ينفد الوقت المتاح لها لتكوين مخزون من الغاز يكفي لتلبية الزيادة المعتادة في الاستهلاك خلال الشتاء البارد. وارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى ثلاثة أمثاله  خلال العام الحالي حيث يسجل السعر رقما قياسيا يوما بعد يوم.


بلغ إنتاج جازبروم منذ بداية العام الحالي 7ر357 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي،  حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي خلال النصف الأول من الشهر الحالي إلى حوالي 37ر1 مليار متر مكعب. وهذا الرقم هو الأعلى منذ 2008، بحسب وكالة إنترفاكس.


ومع ذلك مازالت الصادرات الروسية من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي أقل من مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعمق أزمة الطاقة في هذه الدول.


كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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