الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وول ستريت تصعد بفضل قفزة لأسعار الخام وبيانات اقتصادية

أسهم الشركات الصينية
أسهم الشركات الصينية

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، إذ عزز صعود أسعار الخام شركات الطاقة وأشارت مجموعة من البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التضخم بلغ ذروة، مما حفز ارتفاعا واسعا.


وتعززت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية، فيما قادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم الشركات صغيرة رأس المال والنقل الصعود.


ووفق مؤشرات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 243.93 نقطة أو ما يعادل 0.71 بالمئة إلى 34821.5 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 38.19 نقطة أو ما يعادل 0.86 بالمئة إلى 4481.24 نقطة وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 125.96 نقطة أو ما يعادل 0.84 بالمئة إلى 15163.72 نقطة.


وبين 11 قطاعا رئيسيا على ستاندرد اند بورز 500، كان قطاع الطاقة الأفضل أداء بكثير، مستفيدا من قفزة لأسعار الخام مدفوعة بانخفاض المخزونات الأمريكية.


وواصلت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة خسائرها، إذ أشارت بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة إلى تباطؤ اقتصادي محتمل في البر الرئيسي، فيما تسببت إصلاحات على الصعيد التنظيمي تقوم بها بكين في قطاع الكازينوهات في ماكاوا في تثبيط الشهية للأسهم الصينية.


وكان سهم نيبون ستيل الأكثر ربحًا على المؤشر نيكي، إذ صعد 5.27%، تبعته زيادة لسهم دووا هولدينجز 5.25%.

 

وربحت أسهم أشباه الموصلات أيضا إذ صعد سهم طوكيو إليكترون 1.06% وزاد سهم أدفانتست 0.54 %، ومن بين الأسهم المتراجعة سهم مجموعة سوفت بنك الذي نزل 0.47%

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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