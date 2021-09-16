الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق العدد الأول من مجلة «سفراء من أجل ذوى الاحتياجات الخاصة»

السفير أمين مليكة
السفير أمين مليكة

أقام السفير أمين مليكة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، حفل استقبال بمناسبة إطلاق العدد الأول من مجلة "سفراء من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة".

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن المجلة صادرة عن منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع عدد من السفارات المعتمدة في بوينس أيرس، وتُعني بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أنه تم إهداء العدد الأول من المجلة إلى مصر، واختيار السفير المصري لشغل منصب نائب شرفي لرئيس مجلس إدارة المجلة.

شارك في حفل الاستقبال سيدة الأرجنتين الأولى فابيولا يانييز، ونخبة من النشطاء في مجال تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والشخصيات الثقافية والفنية الأرجنتينية البارزة.

واستعرض السفير أمين مليكة - في كلمته خلال الحفل - سياسات الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمتعهم بكامل حقوقهم التي ينص عليها الدستور المصري لعام 2014، منوهًا بصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وإلى تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بتمثيل نيابي في البرلمان المصري.

وأشاد السفير المصري، بالتجربة الأرجنتينية الرائدة في مجال إدماج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز احترام التعددية والاختلاف بشكل عام.

من جانبها، ألقت السيدة الأولى بالارجنتين كلمة أعربت فيها عن اعتزازها بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدة حرصها على تشجيع كافة المبادرات الرامية إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضة جهود بلادها على صعيد إدماجهم، وتوفير سبل الدعم والرعاية والتأهيل لهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

للمسافرين إلى السعودية.. تعرف على الفئات المستثناة من الدخول للحجر الصحى

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة