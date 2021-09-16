الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر

الجزائر
الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و16 حالة وفاة، فيما تماثل 176 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 200 ألف و770 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 137 ألفا و228 شخصا، لافتة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5 آلاف و630 حالة، فيما يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف بيان الوزارة أن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت 22 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، و6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب فيروس كورونا من الساعة العاشرة وحتى الساعة 6 صباحا من اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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