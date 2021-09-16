الرئيس السيسى يؤكد أهمية الدراما والتعليم والأسرة فى نشر الوعى الصحيح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدراما والتعليم والإعلام والأسرة والجامع من أساسيات نشر وبناء الوعي الصحيح.



وقال الرئيس السيسي ـ خلال مداخلة مع القناة الأولي (الفضائية) ـ لبرنامج من التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني ، إن التعليم الصحيح لا يكمن في تحصيل الدرجات فقط، بل يكمن في تكوين وعي وفكر صحيح، موضحا أن التعليم لا يعني فقط النجاح والحصول على 90 %، بل أن تكون قادرا على التفكير الصحيح.

وقال السيسي، إنه بدأ القراءة مبكرًا، حيث قرأ للكاتب والمفكر الكبير حسنين هيكل وموسى صبري، وكل من كتبوا عن مصر، وتابع أحداث 1967 وغيرها من الأحداث التي أثرت في مصر.

وأضاف الرئيس: "بدأت أدرس ليه أوضاعنا كده في كل الاتجاهات، وكانت دراسة موضوعية دون مزايدات، أو انحياز وشكلت فهمًا عميقًا وواسعًا عن واقعنا في مصر في كل حتة، بدءًا من الإنسان، وانتهاءً بكل ما يتصل به من عمل وتعليم وثقافة، وحتى الإشكاليات المرتبطة بالدين".

وتابع الرئيس: "هذه الدراسة سببها حبي لأهلي وبلدي، ونفسي أشوف بلدي أحسن حاجة في الدنيا، وأي إنسان في الدنيا، طبيعي يحب بلده وعايزها أحسن حاجة، لكن المهم بقى أنت بتحبها بالكلام ولا مستعد تعمل عشانها حاجة".

وكان استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب بوسي سعد أول حدادة بمدينة المنصورة، بعد عرضها فى برنامج التاسعة على القناة الأولى، مقدما الوعد بتحقيق أمنيتها بتعيين أشقائها.

وقال الرئيس السيسي: "المساهمة في إزاحة العبء عن المواطنين حق أصيل"، موجها حديثه لبوسى سعد: "صورتك فى برنامج التاسعة فخر لكل المصريين، السيدة بوسي سعد تعين أشقاءها بالفعل والعمل".

ووصف الرئيس السيسي السيدة، قائلا: "امرأة عظيمة وشقيانة على أهلها ومثل نفتخر بيه في مصر.. بتمنى أن نرى بلدنا في أفضل حال في الدنيا، وهذا حال كل إنسان، المهم حبنا لبلدنا بالكلام ولا بالفعل ومستعدين نشقى ونبذل من أجلها".

وتابع: “لو 10% من المصريين دون الـ 45 عاما بيحبوا بلدهم صح حالها هيكون أفضل، تعالوا نحب بلدنا صح”، موجها رسالة للسيدة: "ربنا يعينك على المهمة التي تقومي بيها أنك بتأدي مهمة عظيمة، وأنا متشرف أني بكلمك وأنا تحت أمرك".