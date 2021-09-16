الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: اجتماع تحضيرى بين «الوطنية المستقلة للانتخابات» و14 حزبًا سياسيًا الأحد المقبل

الجزائر
الجزائر

تعقد السلطة الجزائرية الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا تحضيريًا مع ممثلي 14 حزبًا من كافة التيارات السياسية من أجل "التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة والفاعلين السياسيين"، وذلك للتحضير للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 27 نوفمبر المقبل.


وأوضحت السلطة الوطنية الجزائرية - في بيان لها - أن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية في إطار المنهج التشاوري الذي تتبناه السلطة مع الأحزاب السياسية.


يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابي والإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.

 

وعلى صعيد أخر، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية في بومرداس، اندلاع عدة حرائق على مستوى بلديتي بني عمران وتيجلابين.

 

وذكرت الحماية المدنية عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن هذه الحرائق أسفرت عن حالات اختناق تم تحويل أصحابها إلى المراكز الصحية والمستشفيات ولا توجد عليهم خطورة.

 

وأضافت أنه تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم عن منطقة الخطر من طرف مصالح الحماية المدنية.

 

وأشارت إلى تسخير جميع المعدات المادية والبشرية لإخماد النيران في ظرف وجيز والسيطرة عليها، كما تم تدعيم عمليات إخماد الحريق المتواصلة برتلين متنقلين تابعين للوحدة الوطنية.

 

وفي وقت لاحق، أكدت أن عملية الإخماد متواصلة، لافتة إلى أنه حاليا وصول الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات تابعة لولاية البويرة وأنه تم تسخير فرق طبية تابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس لاجل إسعاف المصابين".

 

يشار إلى أنه تسببت الحرائق التي اجتاحت شمال الجزائر منتصف أغسطس الماضي، في إتلاف أكثر من 5000 هكتار من الأشجار المثمرة غالبيتها من أشجار الزيتون في تيزي وزو، إضافة إلى 19000 رأس من الحيوانات، بحسب حصيلة أولية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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