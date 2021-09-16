الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الحديد والجبس اليوم الخميس 16-9-2021

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم

تشهد محركات البحث الإلكترونية بشكل يومي، عمليات بحث كبيرة  على أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد اليوم الخميس 16 /9/ 2021، لذا تستعرض《الدستور》لقرائها، من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار الحديد والجبس للمستهلك اليوم.
 

استقرت أسعار طن الحديد اليوم الخميس 16-9-2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت ما بين 14600 جنيه و 14300 جنيه للطن الواحد.

 

سعر الحديد اليوم الخميس 16-9-2021
 

وصل سعر طن الحديد اليوم الخميس، في شركة عز، 14600 جنيه.
 

بينما سجل سعر الحديد اليوم الخميس، في شركة المصريين 14550 جنيهًا.
 

في حين استقر سعر الحديد اليوم الخميس، بشركة بشاي عند 14500 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد في شركة العتال.
 

وجاء سعر طن الحديد اليوم الخميس، بشركتي "العشري، 14350 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركة "مصر ستيل".
 

وبلغ سعر طن الحديد اليوم الخميس، بشركة عطية، 14300 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "سرحان، والمراكبي، الكومي، المعادي".

 

أسعار الجبس اليوم الخميس
 

استقرت أسعار طن الجبس اليوم الخميس 16 /9 /2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.

 

سجل سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.
 

في حين وصل سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.
 

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.
 

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.
 

واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.
 

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.

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