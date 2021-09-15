الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى : نفسى أشوف بلدى أحسن حاجة فى الدنيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بدأ القراءة مبكرًا، حيث قرأ للكاتب والمفكر الكبير حسنين هيكل وموسى صبري، وكل من كتبوا عن مصر، وتابع أحداث 1967 وغيرها من الأحداث التي أثرت في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء: "بدأت أدرس ليه أوضاعنا كده في كل الاتجاهات، وكانت دراسة موضوعية دون مزايدات، أو انحياز وشكلت فهمًا عميقًا وواسعًا عن واقعنا في مصر في كل حتة، بدءًا من الإنسان، وانتهاءً بكل ما يتصل به من عمل وتعليم وثقافة، وحتى الإشكاليات المرتبطة بالدين".

وتابع الرئيس: "هذه الدراسة سببها حبي لأهلي وبلدي، ونفسي أشوف بلدي أحسن حاجة في الدنيا، وأي إنسان في الدنيا، طبيعي يحب بلده وعايزها أحسن حاجة، لكن المهم بقى إنت بتحبها بالكلام ولا مستعد تعمل عشانها حاجة".

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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