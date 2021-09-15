الرئيس السيسى: ثوابت الدين لا يمكن مناقشتها.. والخالق أوصى على مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن اصطدام الدين مع التطور الحضارى يعود لأخطاء البشر، موضحًا أن ثوابت الدين الإسلامي لا يمكن مناقشتها لكن يمكن أن نناقش الأمور الفقهية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، أن الحضارة التي يعيش فيها البشر هي من عند الله عز وجل، وتابع: "مصر كانت هتنزل من فوق جبل وربنا مد إيده وأنقذها".

وأكد الرئيس السيسي، أن الخالق العظيم أوصى على مصر، مشيرًا إلى أن المصريين أصبحوا أكثر خوفًا على بلدهم نتيجة الواقع المفروض في البلاد المجاورة.

ولفت إلى أن مسلسل الاختيار حقق جهدًا إعلاميًا يمكن أن يستمر لمدة 4 أشهر، لافتًا إلى أن ذروة الوعي تأتي من بناء علمي في المدارس والجامعات.