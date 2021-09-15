الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر بالأرجنتين يطلق «سفراء من أجل ذوى الاحتياجات الخاصة»

السفير المصري في
السفير المصري في الأرجنتين

أقام أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، أمس الثلاثاء، حفل استقبال بدار السكن بمناسبة إطلاق العدد الأول من مجلة "سفراء من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة"، صادرة عن "منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة"، بالتعاون مع عدد من السفارات المعتمدة في بوينس أيرس.

 

 وأوضحت وزارة الخارجية في بيان اليوم أن المجلة الجديدة تُعنى بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم إهداء العدد الأول من المجلة إلى مصر، واختيار السفير المصري لشغل منصب نائب شرفي لرئيس مجلس إدارة المجلة. 

 

وقد حظي حفل الاستقبال بمشاركة سيدة الأرجنتين الأولى فابيولا يانييز، ونخبة مختارة من النشطاء في مجال تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والشخصيات الثقافية والفنية الأرجنتينية البارزة. 

 

وألقى السفير أمين مليكة خلال الحفل كلمة استعرض فيها سياسات الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمتعهم بكامل حقوقهم التي ينص عليها الدستور المصري لعام 2014، منوها إلي صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وإلى تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بتمثيل نيابي في البرلمان المصري، مشيداً في الوقت ذاته بالتجربة الأرجنتينية الرائدة في مجال إدماج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز احترام التعددية والاختلاف بشكل عام.   

 

ومن جانبها، ألقت السيدة الأولى كلمة أعربت فيها عن اعتزازها بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدة حرصها على تشجيع كافة المبادرات الرامية إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعرضت جهود بلادها على صعيد إدماجهم، وتوفير سبل الدعم والرعاية والتأهيل لهم.

 

السفير المصري في الأرجنتين الارجنتين سفراء من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة أمين مليكة منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة

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