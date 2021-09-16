انطلاق المرحلة الثانية للجرعات الوقائية ضد كورونا بمستشفى أسوان للصحة النفسية

انطلقت، الأربعاء، بمستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان فعاليات المرحلة الثانية من الجرعات الوقائية لفيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، بتقديم الأمصال الوقائية لفيروس كورونا المستجد لاطقم العمل الطبية والفنية والإداريو والخدمات المعاونة من الجنسين.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطنيها في كافة القطاعات ومواقع العمل المختلفة.

تطعيم العاملين بلقاح كورونا



وأظهر العاملين بالمستشفى إقبالًا وتعاونًا ملموسًا مع فريق التطعيم لتلقي اللقاحات والأمصال المحددة، والتي تم ترتيبها وتنفيذها وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة والمعتمدة لمواجهة فيروس كورونا.



وشهد انطلاق تقديم اللقاحات للعاملين إقبالاً جيدًا للغاية من العاملين بواقع ٦٣ من مجموع العاملين المتلقين للقاح الجرعه الوقائية الأولى من الجنسين.



وأوضح الدكتور أحمد محمد عبد الوهاب عجمي مدير مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن استمرار تقديم وتوفير اللقاحات والأمصال للعاملين توفير اللقاحات يأتي في جرعته الثانية، وفقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامه للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتوفير كافة الأمصال الوقائية لكافة المواطنين بشكل عام والعاملين بقطاعات العمل التابعة لوزارة الصحة والسكان بشكل خاص وذلك للحد والتحكم في انتشار العدوى تزامنا مع بداية ظهور التحور الرابع لفيروس كورونا المستجد( دلتا بلس).

تطعيم العاملين بلقاح كورونا

جدير بالذكر أن أجري المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان الدكتور محمد شعبان، التنسيق مع الشركات الاستشارية والجهات المنفذه المشرفة على أعمال تطوير مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، بتوجيه فرق متحركة لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا.

وجرى تطعيم العاملين والمهندسين بمواقع البناء والتطوير بمستشفيات المسلة ( الحميات سابقا ) الرمد، ودراو، ونصر النوبة، وكوم أمبو، ومستشفى حورس (أدفو العام سابقا).

تطعيم العاملين بلقاح كورونا



جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكافة فئات المجتمع حفاظا على الصحة العامة وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.