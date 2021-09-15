الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إشادات جماهيرية بإطلالة الإعلامية فرح على فى احتفالية أبطال أوليمبياد طوكيو

فرح على
فرح على

حصدت الإعلامية الرياضية فرح على، إشادات واسعة من جمهورها، عقب نشر صورة لها من احتفالية نادى زد لتكريم أبطال أوليمبياد طوكيو، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تظهر فيها بإطلالة مميزة.

وارتدت فرح علي فستانًا صيفيًا مبهجًا بألوان وتصميم عصرى، وعلقت فرح على الصورة قائلة: "تشرفت بحضور حفل تكريم نادى زد لأبطالنا اللى شرفونا فى أوليمبياد طوكيو".

وخطفت فرح على الأضواء أثناء تواجدها بالحفل، وانهال الجمهور بالتعليقات على صورتها عبر "إنستجرام"، مشيدين بأناقتها وحضورها اللافت للنظر، مؤكدين أنها من الإعلاميات صاحبات الذوق الرفيع والحضور على الشاشة.

وتعد فرح على من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، حيث تقدم برنامج "أخبارنا" على شاشة قناة نادي الزمالك، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام.

جدير بالذكر أن حفل التكريم أقيم بمجمع ملاعب زد الرياضى بمدينة الشيخ زايد، حيث تم تكريم كل من فريال أشرف لاعبة الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية، وأحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الفائز بالميدالية الفضية، وكل من هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وسيف عيسى بطل التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة، وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزين بالميدالية الفضية والحكم المصري كابتن محمود عاشور.

 فرح على

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الطلاق الشفهى

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