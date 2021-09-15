للمسافرين إلى السعودية.. تعرف على الفئات المستثناة من الدخول للحجر الصحى

تشترط حكومة المملكة السعودية الحجر الصحي المؤسسي على الراغبين بالقدوم إليها من الدول التي لم يعلق القدوم منها.

ويرصد "الدستور" الفئات المستثناة من الدخول للحجر الصحي، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للجوازات السعودية خلال النقاط التالي:

المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

المحصنون.

الوفود الرسمية.

من يحملون تأشيرات دبلوماسية والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

طواقم الملاحة الجوية.

سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.

من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

طواقم السفن البحرية.

من تظهر حالته الصحية(محصن) ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي لجميع القادمين من خارج المملكة باستثناء الفئات المذكورة أعلاه لمدة 7 أيام يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي وعلى نفقة المسافر.

ويتم التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين) وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو2021م.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، بالمملكة السعودية، الإثنين الماضي، تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

وتضمنت التعليمات الجديدة، أولًا: القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

كما يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر له في تطبيق «توكلنا» السعودي في خدمة التسلسل الزمني، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.