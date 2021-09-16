الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصدرين المصريين» تناقش احتياجات خريجي برنامج حاضنة التصدير

جمعية المصدرين المصريين
جمعية المصدرين المصريين

 عقدت إدارة التدريب و بناء القدرات بجمعية المصدرين المصريين، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع الخريجين من الدورة الأولى و الثانية من برنامج حاضنة التصدير لشرح آلية و شروط التجديد السنوي للاستفادة من خدمات جواز سفر البرنامج "EIP Passport".

ويهدف اللقاء إلى التعرف عن قرب على المستجدات فى أنشطة التصدير التي يمارسها الخريجين الذين بدأوا نشاطهم العملي من ديسمبر 2020، واحتياجاتهم التي ظهرت من خلال الاحتكاك الميداني و تبادل وجهات النظر حول كيفية استفادتهم من برامج وأنشطة الجمعية.

جدير بالذكر أن المتدربين في الدورة  الثالثة في برنامج حاضنة التصدير، وعددهم ثمانية و عشرون متدربا، يستعدون الآن للمناقشة النهائية لإستراتيجية التصدير التي أعدها كل منهم لشركته، مع لجنة التحكيم المشكلة من إكسبولينك، مركز تدريب التجارة الخارجية و إتحاد الصناعات المصرية والتي بناء عليها يتم تحديد الدرجات النهائية و منح جواز سفر البرنامج للحاصلين على 70% فما فوق و ذلك في حفل التخرج للدفعة المنتظر فى منتصف شهر أكتوبر 2021.

من ناحية أخرى، تستعد إدارة التدريب و بناء القدرات بجمعية المصدرين المصريين لتنظيم الدورة الرابعة للبرنامج في نهاية سبتمبر الجاري.

وقد دعت جمعية المصدرين المصريين، كل أصحاب رواد الأعمال والناشئين المهتمين بالدخول في عالم التصدير للانضمام في الدورة الرابعة من برنامج حاضنة التصدير الذي تنظمه الجمعية خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري 2021.

وأكدت الجمعية عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البرنامج يتيح فرصة التأهل لممارسة التصدير على أعلى مستوى من الاحترافية على أيدى أساتذة متمرسين فى كافة ملفات التصدير.

وأشارت الجمعية إلى ان الدورات الثلاثة السابقة من البرنامج، و الذى قامت الجمعية بتنظيمه بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، قد أكدت مجتمع التصدير المصري بأكثر من خمسون مصدر جديد منذ بدء البرنامج في أكتوبر 2020. 

التدريب و بناء القدرات المصدرين المصريين حاضنة التصدير التجديد السنوى انشطة التصدير المتدربين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول سيتى ستارز (فيديو)

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة