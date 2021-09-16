«المصدرين المصريين» تناقش احتياجات خريجي برنامج حاضنة التصدير

عقدت إدارة التدريب و بناء القدرات بجمعية المصدرين المصريين، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع الخريجين من الدورة الأولى و الثانية من برنامج حاضنة التصدير لشرح آلية و شروط التجديد السنوي للاستفادة من خدمات جواز سفر البرنامج "EIP Passport".

ويهدف اللقاء إلى التعرف عن قرب على المستجدات فى أنشطة التصدير التي يمارسها الخريجين الذين بدأوا نشاطهم العملي من ديسمبر 2020، واحتياجاتهم التي ظهرت من خلال الاحتكاك الميداني و تبادل وجهات النظر حول كيفية استفادتهم من برامج وأنشطة الجمعية.

جدير بالذكر أن المتدربين في الدورة الثالثة في برنامج حاضنة التصدير، وعددهم ثمانية و عشرون متدربا، يستعدون الآن للمناقشة النهائية لإستراتيجية التصدير التي أعدها كل منهم لشركته، مع لجنة التحكيم المشكلة من إكسبولينك، مركز تدريب التجارة الخارجية و إتحاد الصناعات المصرية والتي بناء عليها يتم تحديد الدرجات النهائية و منح جواز سفر البرنامج للحاصلين على 70% فما فوق و ذلك في حفل التخرج للدفعة المنتظر فى منتصف شهر أكتوبر 2021.

من ناحية أخرى، تستعد إدارة التدريب و بناء القدرات بجمعية المصدرين المصريين لتنظيم الدورة الرابعة للبرنامج في نهاية سبتمبر الجاري.

وقد دعت جمعية المصدرين المصريين، كل أصحاب رواد الأعمال والناشئين المهتمين بالدخول في عالم التصدير للانضمام في الدورة الرابعة من برنامج حاضنة التصدير الذي تنظمه الجمعية خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري 2021.

وأكدت الجمعية عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البرنامج يتيح فرصة التأهل لممارسة التصدير على أعلى مستوى من الاحترافية على أيدى أساتذة متمرسين فى كافة ملفات التصدير.

وأشارت الجمعية إلى ان الدورات الثلاثة السابقة من البرنامج، و الذى قامت الجمعية بتنظيمه بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، قد أكدت مجتمع التصدير المصري بأكثر من خمسون مصدر جديد منذ بدء البرنامج في أكتوبر 2020.