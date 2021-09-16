انطلاق النسخة السادسة من مسابقة الهيئة العربية للمسرح

أطلقت الهيئة العربية للمسرح، المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للباحثين الشباب حتى سن 40عامًا في نسختها السادسة 2021؛ تحت عنوان «نحو كتابة نقدية جديدة لعلاقة الرقعة الجغرافية الممتدة من المحيط إلى الخليج بالمسرح».

وقال إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، في رسالة اليوم العربي للمسرح 2021: «علينا أن نشاغب المستتب من المعارف، أن نتوقف عن استهلاك ذات النظريات، أن نساهم في مساءلة العلوم، أن ننقد نقدنا، أن نضع منهاجًا جديدًا لأكاديمياتنا، هل ما زلنا مُسلِمِيْنَ بأننا نبت شيطاني لم يساهم في نشأة المسرح؟ وهل ما زلنا نتصرف مثل طالب يُقِرُ بنظريةٍ خاطئة حتى لا يخسر علامة النجاح؟ هل توقفنا عن استنساخ النظريات والتطبيقات والأشكال والمضامين؟ هل صرنا شركاء في تفكيكها وإعادة إنتاجها؟، فإننا سنفتح الباب في هذه النسخة من المسابقة للاشتباك مع هذه الأسئلة بطرح هذا السؤال: أين نجد مسالك البحث النقدي في الأنثروبولوجيا المسرحية خاصتنا، وكيف نعرف الوزن الحقيقي للدور الحضاري لثقافتنا المسرحية دون أن نعيد استنساخ دفوعات لم تتمكن من إنصاف هذا الدور، هل نساهم في كتابة جديدة حول ذلك؟، لذا نضع العنوان الناظم التالي: نحو كتابة نقدية جديدة لعلاقة الرقعة الجغرافية الممتدة من المحيط إلى الخليج بالمسرح»

وتستمر الهيئة العربية للمسرح في النسخة السادسة من المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي إلى إشراك المؤسسات العلمية الأكاديمية أو البحثية وكذلك المتخصصة بالمسرح في دعم البحث الشبابي الرصين، لذا فإن هذه النسخة مفتوحة للتقديم من خلال : ترشيح الباحث والباحثة من خلال مؤسسة علمية أو أكاديمية، وترشيح الباحث والباحثة مباشرة.

المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي هي مسابقة سنوية تنظمها الهيئة العربية للمسرح للباحثين المسرحيين العرب الشباب حتى سن الأربعين، ضمن الضوابط التي يتضمنها الإعلان السنوي عنها.

وتهدف المسابقة الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح، ومنح الفرصة للباحثين الشباب، وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية، إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي، وإثراء المحتوى البحثي المسرحي العربي على الشبكة المعلوماتية، وتفعيل دور المؤسسات العلمية والأكاديمية في دعم البحث العلمي المسرحي عند فئة الشباب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المسابقة مطلع شهر أبريل 2021، ويبدأ تقديم المشاركات في المسابقة من مطلع شهر مايو 2021 حتي نهاية شهر سبتمبر 2021، كما تعلن النتائج النهائية في 10 يناير 2022 اليوم العربي للمسرح، وتسمي هذه النتائج اسماء الباحثين الذين جاءت بحوثهم كأفضل ثلاثة بحوث.

أما عن شروط البحث فهي أن لا يقل البحث عن 5000 كلمة ولا يزيد عن 10000 كلمة، باللغة العربية، أن لا يكون البحث منشورًا، قبل وأثناء زمن المسابقة، وأن لا يكون البحث جزءًا من بحث جامعي أو رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراة، أو مقدمًا لأغراض الترقية العلمية قبل أو أثناء زمن المسابقة، وأن يراعي البحث المعايير العلمية التالية، أن يبنى البحث انطلاقًا من التوجه العام لمسابقة العام 2021 والمحدد بـ «نحو كتابة نقدية جديدة لعلاقة الرقعة الجغرافية الممتدة من المحيط إلى الخليج بالمسرح».