الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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عالم

برهم صالح: العراق يتجه نحو التعافى وحضوره مهم فى المنطقة

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أن العراق يتجه نحو التعافي وحضوره مهم في المنطقة، مضيفًا أن تعافي العراق وقوته هو تعافٍ وقوة لكل المنطقة.

أشار الرئيس العراقي برهم صالح- خلال استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ووزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء العربية وممثلين عن منظمات وشخصيات قانونية من المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي لـ "استرداد الأموال المنهوبة" في بغداد - إلى أن محاربة التطرف والإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار في البلاد لا يمكن إلا بمواجهة الفساد بمثل ما واجهنا به الإرهاب، موضحًا أن الفساد ظاهرة تتخطى الطوائف والقوميات والحدود، وجزء كبير من العنف الذي أصاب العراق مرتبط بشبكات الفساد المالية من التهريب والتجارة غير المشروعة.

وشدد الرئيس العراقي برهم صالح- خلال استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ووزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء العربية وممثلين عن منظمات وشخصيات قانونية من المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي لـ "استرداد الأموال المنهوبة" في بغداد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - على أن العالم مطالَبٌ بالتعاطي مع ملف الفساد والثروات غير المشروعة، كما تم التعاطي مع ملف الإرهاب عسكريًا، موضحًا أن أحد الأسباب الرئيسية لما جرى في أفغانستان يعود إلى الفساد الذي أصاب منظومة الحكم الأفغانية والتي أفقدتها الشرعية.

وطالب الرئيس العراقي، خلال استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ووزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء العربية وممثلين عن منظمات وشخصيات قانونية من المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي لـ "استرداد الأموال المنهوبة" في بغداد، بضرورة أن يكون هناك توافق وسياقات عمل عربية وإقليمية ودولية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة، معربًا عن أمله في أن تتحول نتائج مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة إلى نتائج عملية وإجراءات قانونية وفعلية.

الرئيس العراقي برهم صالح العراق الجامعة العربية بغداد

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