اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢١، باعتماد جدول الوظائف التخصصية بالهيئة فيما يخص الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتضمن الهيكل التنظيمي عدد ثلاثة إدارات مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، هي: «الإدارة المركزية للتسويق السياحي، الإدارة المركزية لمكاتب السياحة، و الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية».

كما تضمن الهيكل استحداث عدد اثنتى عشر إدارة عامة، بالإضافة إلى إدارة إشرافية واحدة وذلك على النحو التالي: «الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، الإدارة العامة للترويج السياحي، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، الإدارة العامة للتوعية السياحية، الإدارة العامة للمكاتب الخارجية، الإدارة العامة للمكاتب الداخلية، الإدارة العامة للعلاقات السياحية، الإدارة العامة للشئون المالية، الإدارة العامة للشئون الإدارية، الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي».

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تستعد لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، وقد تم التعاقد مع تحالف كندي إنجليزي متخصص لإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التي سيتم على أساسها إطلاق الحملة الدولية، وقد قام التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوق السياحي المصري والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، بالإضافة إلى تحليل أكثر من ٨٠ مليون منشور إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي عن محتوى السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم، وإعداد وتوزيع استمارات استبيان على أكثر من ١٢ ألف سائح من ١٢ دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري.