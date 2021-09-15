الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: 210 عارض يشاركون في «أهلاً مدارس»

احمد كمال
احمد كمال

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، مدير مشروع جمعيتي، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه تم افتتاح معرض أهلاً مدارس من قبل رئيس الوزراء، بحضور وزير التموين ووزيرة الصناعة ومحافظ القاهرة، مشيرًا إلى أن عدد العارضين وصل إلى 210 عارض أو منتج أو صانع.

أضاف في تصريحات علي هامش المعرض"نسبة التخفيضات فى المعرض ستتراوح ما بين 25% إلى 30%، إضافة إلى أنه لأول مرة معظم المنتجات بنسبة 75% هو إنتاج محلي مكتوب عليها صنع في مصر، ويقام المعرض على 3000 متر، مقسم إلى عدة أجزاء جزء كبير للأدوات المكتبية، إضافة إلى منتجات الجلود والأحذية والشنط المدرسية، إضافة إلى جناح للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها، وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على المترددين على المعرض والذي سيستمر لمدة 14 يوما": "أى منتج سيكون هناك إقبال عليه من قبل المشترين سيتم تزويد توفيره بشكل مستمر، وسيتم تعميم هذا المعرض في مختلف المحافظات".

وتابع "المعادلة الصعبة التي حققتها وزارة التموين، خلال المعارض التي تقيمها في المناسبات المختلفة بالأعياد وأهلا رمضان وغيرها، هو إتاحة أكبر عدد ممكن من السلع الاستهلاكية بجودة عالية، وهناك تشديد من وزير التموين على توفير الجودة بالمنتجات التي يتم عرضها، لأن ذلك دليل على قدرة الوزارة على جلب أكبر عدد من العارضين والكل سيتنافس لصالح المستهلك المصري، وهناك خريطة سنوية لكل المعارض التي ستقام في المناسبات على مستوى الجمهورية".

يضم معرض "أهلا مدارس" هذا العام، عدد ٢١٠ عارض تختلف منتجاتهم ما بين أدوات مكتبية من أقلام وكشاكيل ومستلزمات مدرسية وشنط وأحذية ومعلبات للأغذية المدرسية، كما يضم المعرض جناح لبيع الكحول والمطهرات والكمامات للطلاب والأسر، ويقام المعرض على مساحة ٣ ألاف متر مربع.

ويفتح معرض "أهلا مدارس" أبوابه للجمهور بداية من غد الخميس الموافق ١٦ سبتمبر وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

المتحدث مستوى جمهور وزارة التموين مجلس الوزراء مصر المخ التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية مستلزمات ألم وزير التموين رئيس مجلس الوزراء المستهلك معارض القابضة للصناعات مشروع جمعيتي تخفيضات ألقاب أحمد كمال الغذاء أهلا مدارس العام المستهلك المصري الوزارة صنع في مصر المناسبات المترددين جودة عالية التموين والتجارة صناع التموين والتجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

للمسافرين إلى السعودية.. تعرف على الفئات المستثناة من الدخول للحجر الصحى

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

حقيقة تعاقد «التعليم» مع 50 ألف معلم قبل العام الدراسى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة