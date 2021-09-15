التموين: 210 عارض يشاركون في «أهلاً مدارس»

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، مدير مشروع جمعيتي، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه تم افتتاح معرض أهلاً مدارس من قبل رئيس الوزراء، بحضور وزير التموين ووزيرة الصناعة ومحافظ القاهرة، مشيرًا إلى أن عدد العارضين وصل إلى 210 عارض أو منتج أو صانع.

أضاف في تصريحات علي هامش المعرض"نسبة التخفيضات فى المعرض ستتراوح ما بين 25% إلى 30%، إضافة إلى أنه لأول مرة معظم المنتجات بنسبة 75% هو إنتاج محلي مكتوب عليها صنع في مصر، ويقام المعرض على 3000 متر، مقسم إلى عدة أجزاء جزء كبير للأدوات المكتبية، إضافة إلى منتجات الجلود والأحذية والشنط المدرسية، إضافة إلى جناح للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها، وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على المترددين على المعرض والذي سيستمر لمدة 14 يوما": "أى منتج سيكون هناك إقبال عليه من قبل المشترين سيتم تزويد توفيره بشكل مستمر، وسيتم تعميم هذا المعرض في مختلف المحافظات".



وتابع "المعادلة الصعبة التي حققتها وزارة التموين، خلال المعارض التي تقيمها في المناسبات المختلفة بالأعياد وأهلا رمضان وغيرها، هو إتاحة أكبر عدد ممكن من السلع الاستهلاكية بجودة عالية، وهناك تشديد من وزير التموين على توفير الجودة بالمنتجات التي يتم عرضها، لأن ذلك دليل على قدرة الوزارة على جلب أكبر عدد من العارضين والكل سيتنافس لصالح المستهلك المصري، وهناك خريطة سنوية لكل المعارض التي ستقام في المناسبات على مستوى الجمهورية".

يضم معرض "أهلا مدارس" هذا العام، عدد ٢١٠ عارض تختلف منتجاتهم ما بين أدوات مكتبية من أقلام وكشاكيل ومستلزمات مدرسية وشنط وأحذية ومعلبات للأغذية المدرسية، كما يضم المعرض جناح لبيع الكحول والمطهرات والكمامات للطلاب والأسر، ويقام المعرض على مساحة ٣ ألاف متر مربع.

ويفتح معرض "أهلا مدارس" أبوابه للجمهور بداية من غد الخميس الموافق ١٦ سبتمبر وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.