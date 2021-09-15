«اتحاد المستثمرين»: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بزيادة حجم الصادرات

أكد المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية، من خلال زيادة البعثات إلى الدول العربية والإفريقية.

وقال حمزة في تصريح لـ"الدستور"، إن من ضمن خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية، التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة مثل مدينة الروبيكي، والدواء، ومدينة دمياط للأثاث، بالإضافة إلى مدينة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، فضلًا عن زيادة عدد المجمعات الصناعية في المحافظات بالصعيد، مما يؤدي إلى حدوث اكتفاء ذاتي من المنتجات المصرية و الاتجاه نحو التصدير.

وتابع أان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير في الحد من الواردات وزيادة حجم الصادرات، لافتًا إلى أن الحكومة ساهمت في النهوض بتلك القطاع الحيوي من خلال توفير قروض بفوائد صغيرة، مما ساهم في زيادة حجم مستلزمات الإنتاج المصرية.