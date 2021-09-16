تحويل مستحقات 275 عاملا غادروا الأردن أبرزها.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، حيث أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، وتم تحويل القائمة الـ49 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 275 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 314 ألفاً و409 دولارات، أي ما يعادل 4 ملايين و930 ألف جنيه مصري تقريبا، ويتواصل المكتب تباعاً مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

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كما أعلن الوزير، عن أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد وفرت 100 فرصة عمل على عدد من المهن بـ3 شركات ومصانع القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخرى، لشغلها في شهر سبتمبر الجاري، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

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وتابع الوزير، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن ذلك ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وأسبوعين بهيلتون الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

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وأعلن وزير القوى العاملة أيضا، عن قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة، بتعيين 1754 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 21 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5016 من راغبي العمل، وتوفير 208 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

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ومن جانبه قال السيد الخطيب، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، إن المديرية خلال أغسطس الماضي، فتشت على 571 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ42 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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