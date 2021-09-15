تركيب 10 مطبات صناعية بمناطق متفرقة بمدينة إهناسيا ببنى سويف

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب نشأت معبد، أعمال تركيب 10 مطبات صناعية مطابقة للمواصفات بمناطق متفرقة وحيوية بالمدينة وطريق بني سويف - إهناسيا للحد من سرعة المركبات.

وذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المرورية، ومداخل ومخارج المحافظة،بهدف تحقيق السيولة المرورية،والقضاء على أى شكل من أشكال الاختناقات وتيسير حركة المركبات، وانتظام حركة المرور، وضمن الاستجابة لمطالب المواطنين بتركيب مطبات ببعض الشوارع والطرق والأماكن الحيوية حفاظاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتواجد الميداني والوقوف على أرض الطبيعة على مستوى الخدمات وشكاوى المواطنين في بعض القطاعات، والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حلها، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية برفع 90 طنا من القمامة والمخلفات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وتفريغ الحاويات ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة والجمع من منازل قرى المركز، علاوة على متابعة أعمال تطهير مصرف شاويش وفرع زاهر من مصرف جوهر، ورفع نواتج التطهير، بينما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة وتركيب عدد من كشافات الإنارة العامة بمناطق متفرقة من المدينة والقرى التابعة.

وفى سياق آخر.. تابع رئيس مركز ومدينة ببا مدحت صلاح، الإجراءات المنفذة بشأن المشكلة الخاصة برصد بروز حديد بمدخل كوبرى المحطة بمدينة ببا، والذي بشكل خطرا على أمن وسلامة المارة وحركة السيارات، حيث تم استدعاء فنى لحام وتثبيت الجزء البارز وتغطيته بطبقة من الأسمنت المسلح لتسهيل الحركة وإزالة أسباب الشكوى.