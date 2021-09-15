إطلاق منصة وطفرة بالصادرات البترولية.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقد مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاء مع معسكر الشباب في مركز إعداد القادة بمحافظة بنها، ولقاء آخر بالمجلس المحلي بالواحات للتدريب على ريادة الأعمال، في إطار حملة المليون ريادي التي أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030.

https://www.dostor.org/3571522

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات المحليات لتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021، البالغ عددها 11 إجراء.

https://www.dostor.org/3571646

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات دعم الشركات منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021، البالغ عددها 9 إجراءات، ما بين سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين و توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة "كورونا" حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3571777

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت طفرة إلى حدود 4.4 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.3 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.068 مليار دولار بنسبة 91.3%.

https://www.dostor.org/3571571

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى حدود 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 3.044 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 835.4 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3571441