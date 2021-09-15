الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق منصة وطفرة بالصادرات البترولية.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقد مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاء مع معسكر الشباب في مركز إعداد القادة بمحافظة بنها، ولقاء آخر بالمجلس المحلي بالواحات للتدريب على ريادة الأعمال، في إطار حملة المليون ريادي التي أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030.

https://www.dostor.org/3571522

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات المحليات لتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021، البالغ عددها 11 إجراء.

https://www.dostor.org/3571646

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات دعم الشركات منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021، البالغ عددها 9 إجراءات، ما بين سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين و توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة "كورونا" حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3571777

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت طفرة إلى حدود 4.4 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.3 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.068 مليار دولار بنسبة 91.3%.

https://www.dostor.org/3571571

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى حدود 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 3.044 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 835.4 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3571441

التخطيط ريادة الأعمال صادرات الاحصاء الوقود كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

حقيقة تعاقد «التعليم» مع 50 ألف معلم قبل العام الدراسى الجديد

«هات عرض وامشى».. كواليس أزمة محمد عبدالغنى فى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية