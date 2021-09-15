الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية» تتفقد 806 مدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد (صور)

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قامت اليوم فرق المتابعة بجولات متابعة شملت ٢٣٢ مدرسة، حيث تمت متابعة ٢١ مدرسة بشرق طنطا، وتم حصر عدد من السلبيات التي تمت ازالتها خلال المتابعة، وفي غرب طنطا تمت متابعة ١٢ مدرسة، أما في شرق المحلة فتمت متابعة ٢٥ مدرسة، وفي غرب المحلة تمت متابعة ٢١ مدرسة، أما في إدارة زفتى، فتمت متابعة ٨ مدارس، وفي السنطة، تمت متابعة ٢٩ مدرسة، وفي ادارة سمنود ٢٣ مدرسة، وقطور ٢٠مدرسة، وفي إدارة بسيون، تمت متابعة ٨ مدارس، وكفر الزيات ٢٧ مدرسة، وفي مدارس التعليم الفني، فتمت متابعة ١٦ مدرسة، وفي مدارس التعليم الخاص، فتمت متابعة ٢ مدرسة، وفي المدارس الرسمية للغات، فتمت متابعة ٧ مدارس، وفي رياض الأطفال، فتمت متابعة ١٣ مدارس،  ليصل إجمالي المتابعات في اليوم الرابع إلى ٢٣٢ مدرسة،  ووجود ٥٧٢ سلبية تمت ازالة ٣٩٣ سلبية منها، وجاري العمل على إزالة ١٧٧ سلبية بالمدارس. 
 

استعدادًا للعام الدراسي الجديد

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وبناء على تكليفات المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لفرق المتابعة بالمديرية والإدارات، وإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة متابعة جاهزية جميع مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسي، والوقوف على كافة السلبيات ومعالجتها ومتابعة تنفيذها. 

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري ٢٤ لسنة ٢٠٢١.

استعدادًا للعام الدراسي الجديد

في إطار متصل، عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من وكيل المديرية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الامناء، والتعليم العام، والشؤون القانونية، لجنة اختبارات السادة المتقدمين لتجديد مدير ابتدائي جميع الإدارات التعليمية، حيث أجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

استعدادًا للعام الدراسي الجديد
استعدادًا للعام الدراسي الجديد
استعدادًا للعام الدراسي الجديد
استعدادًا للعام الدراسي الجديد
استعدادًا للعام الدراسي الجديد
استعدادًا للعام الدراسي الجديد
استعدادًا للعام الدراسي الجديد
استعدادًا للعام الدراسي الجديد
تعليم الغربية تتفقد ٨٠٦ مدرسة على مدار أربعة أيام استعدادا للعام الدراسى العام الدراسي التعليم الفنى وزير التربية والتعليم طنطا وزارة التربية والتعليم جول وكيل وزارة التربية والتعليم استقبال العام الجديد إستعدادا للعام الدراسى لإستقبال العام الدراسي

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وائل لطفي

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