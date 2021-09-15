الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال» تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بأوكرانيا غدًا

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين

تشارك جمعية رجال الأعمال المصريين في المنتدى الاقتصادي العالمي بأوكرانيا، غدًا الخميس، ممثلة في المهندس جمال العجيزي عضو مجلس إدارة الجمعية.

ويعد المنتدى الاقتصادي الدولي من أهم الأحداث في الحياة الاقتصادية لغرب أوكرانيا، عبارة عن منصة وطنية ودولية قوية تم إنشاؤها لتقديم أوكرانيا ومنطقة لفيف على وجه الخصوص كمنطقة آمنة وجذابة للأعمال التجارية، والحوار بين الحكومة والشركات.

كما يهدف المنتدى إلى التعاون عبر الحدود، والاستثمار والاتصالات التجارية المفيدة بين دوائر الأعمال الأوكرانية والأجنبية، وتبادل الخبرات بالإضافة إلى تشكيل مفهوم جديد لممارسة الأعمال التجارية وتطويرها في سياق جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال عقدت ندوة الأيام الماضية؛ لمناقشة الأمور التي تخص التعاملات الجمركية والتطبيقات العملية بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

رجال الاعمال رجال الأعمال المصريين المنتدى الاقتصادي العالمي جمال العجيزي الحياة الاقتصادية أوكرانيا دوائر الأعمال الأوكرانية التعاملات الجمركية

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