موسكو: علاقاتنا مع أوروبا ستتدهور إذا لم يعترف البرلمان بانتخابات الدوما

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ستتضرر بشكل خطير وتتدهور إذا أوصى البرلمان الأوروبي بعدم الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس الدوما المقبلة.

وردًا على سؤال حول عواقب التبني المحتمل لتقرير البرلمان الأوروبي بشأن عدم الاعتراف بانتخابات مجلس الدوما، شددت زاخاروفا على أنه من الأفضل للأوروبيين أنفسهم إعادة النظر في هذه المسألة "بالنظر إلى المشكلات المطروحة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية ككل"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واعتبرت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي والدول الفردية تدرك الآن أن واحدة من القضايا الرئيسية في الوقت الحاضر هي الوضع في أفغانستان، مضيفة أنها تدرك تمامًا أن بلادها لديها كل الإمكانيات وقد تعاملت مع القضية على أساس منهجي وقانوني من أجل لعب دور في حل هذه المشكلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومشيرة إلى أنهم "يتوجهون إلينا لطلب المساعدة في حل هذه المشكلة الخطيرة"، على حد قولها.

وتابعت "من الضروري اتخاذ خيار. إما أن يكون خيارًا لصالح المزيد من التدهور في علاقاتنا، أو خيارًا لصالح الاستماع إلى صوت العقل".

وكانت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي قد اقترحت أن يستعد الاتحاد الأوروبي لعدم الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس الدوما، إذا ما اعتبرت بروكسل أنها عُقدت على نحو ينتهك اللوائح الدولية.

وصوت بالموافقة على نص الوثيقة 56 عضوًا من أعضاء اللجنة، فيما صوت تسعة ضدها، وامتنع خمسة عن التصويت. وتعد تقارير وقرارات البرلمان الأوروبي ذات طبيعة استشارية وليست ملزمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ومن المقرر إجراء انتخابات الدورة الثامنة لمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) في 19 سبتمبر 2021، فيما يعرف بيوم التصويت الواحد. وبالإضافة إلى انتخابات مجلس الدوما، سيتوجه الناخبون في روسيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء تسعة أقاليم وفي انتخابات 39 برلمانًا إقليميًا.