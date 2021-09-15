الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر يتصدر الصحف العالمية

مقبرة الملك زوسر
مقبرة الملك زوسر

تصدر خبر افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر، الذى افتتحه خالد العناني وزير السياحة والآثار الإثنين، أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية، من بينها رويترز والأسوشيتد بريس وABC News وواشنطن بوست وبلومبورج ولوس أنجلوس تايم وصوت أمريكا وغيرها، حيث وصفته بأحد أهم الافتتاحات الأثرية التي تعمل على تنشيط حركة السياحة إلى مصر.

ونشرت وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور والفيديوهات القصيرة التي توضح المقبرة والدهاليز والتابوت الموجود داخلها، هذا بالإضافة إلى نشر صور للهرم المدرج الذى تم افتتاحه العام الماضي ومنطقة سقارة ككل.

يذكر أن مشروع ترميم المقبرة الجنوبية يأتي استكمالًا لمشروع ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر بمنطقة آثار سقارة والذى بدأ عام 2006، حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم هرم زوسر المدرج وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء فى شهر مارس من العام الماضى.

وتعتبر منطقة سقارة هى إحدى المناطق التابعة لجبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمى.

وكالات الانباء تستعرض افتتاح مقبرة الملك زوسر

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وزير السياحة والآثار وكالات الأنباء التراث العالمي واشنطن بوست سقارة الملك زوسر

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وائل لطفي

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