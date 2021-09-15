الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

تأجيل عرض حكاية «قلب مفتوح» على «الحياة» إلى 25 سبتمبر

قلب مفتوح
قلب مفتوح

أعلن أحمد خالد أمين مخرج حدوتة "قلب مفتوح" ضمن حكايات مسلسل"ورا كل باب" على"الحياة"، عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك، تأجيل عرض الحدوتة إلى السبت ٢٥ سبتمبر بدلًا من السبت المقبل.

يذكر أن حكاية "قلب مفتوح"من تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج تامر مرسي، بطولة كمال أبورية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدي رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدي.

وتجسد الفنانة فيدرا في أحداث الحدوتة دور زوجة كمال أبورية، "قلب مفتوح" هي الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" المقرر عرضه على قناة الحياة بدءًا من السبت المقبل، حيث تم الانتهاء من الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى وعماد رشاد وإيمان سلامة وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، وبدء تصوير الثانية بعنوان "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وإخراج إسماعيل فاروق.

ويشارك في بطولة حدوتة "قلب مفتوح" كل من فيدرا وكمال أبورية وميدو عادل، رانيا ملاح، هايدى رفعت، نور إيهاب، وعماد رشاد وإخراج أحمد خالد أمين.

وبدأت قناة الحياة بعرض القصة الأولى من العمل باسم "حدوتة كبيرة" بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنى يوم السبت الماضى  عبر 5 حلقات خلال أسبوع على أن تدخل الحواديت الأخرى في جدول العرض خلال الأسابيع القادمة.

بدأت الفنانة "فيدرا"، والفنان كمال أبورية، قبل أسبوع تصوير الحدوتة الجديدة من مسلسل "ورا كل باب" باسم "قلب مفتوح" للعرض على شاشة قناة "الحياة"، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن بدأ المسلسل بحدوتة "كدبة كبيرة" بطولة الفنان أحمد زاهر، والفنانة هنادي مهنى.

ونشر المخرج أحمد خالد أمين مخرج الحدوتة الصورة الأولى من التصوير، برفقة الفنانة فيدرا، حيث يقدمان تجرية جديدة في الدراما التليفزيونية من خلال قصة جديدة ضمن حواديت مسلسل "ورا كل باب"، المقرر عرضه على شاشة قناة "الحياة".

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