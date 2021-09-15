سامي سعد: لدينا 100 شركة مصرية قادرة على تنفيذ العقود الأجنبية

قال محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الاتحاد يضم نحو 30 ألف شركة والتي تقوم بدور محوري في تنفيذ المشروعات التي تنشئها الدولة حاليا على مستوى القطاعات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته بالنسخة السادسة من ملقتى “بناة مصر”، المقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات والأعمال عالية الجودة، ما ساهم في رفع أسهم تلك الشركات بشكل كبير للغاية في تنفيذ أعمال بجودة سعر تنافسي وجدول زمني منضبط.

وأشار إلى وجود نحو 50 إلى 100 شركة مصرية قادرة على تنفيذ العقود الأجنبية وإنشاء مشروعات تنموية بعدد من الدول الإفريقية، وعلى الجانب الآخر هناك شريحة كبيرة من الشركات غير معتادة على تنفيذ العقود الأجنبية.

ولفت إلى أهمية عمل الشركات الصغيرة تحت مظلة شركات كبرى في تنفيذ الأعمال بالدول الإفريقية، بحيث يتم تنفيذ المشروعات من خلال مجموعة عمل وليس بشكل منفرد، تجنبا للمخاطر العديدة التي تواجه الشركات حال دخولها الأسواق الأفريقية لأول مرة.

وتابع أن المخاطر المحلية لا تقارن بالمخاطر الخارجية السياسية والصحية وقوانين البلاد المختلفة عن نظيرتها في السوق المصرية.

وطالب بتحديد عدد من الدولة الإفريقية لتنفيذ المشروعات واقتناص أعمال جديدة بها طبقا لمصالح الدولة المصرية والشركات المحلية، على أن يتم تحديد مجموعة من الحوافز للشركات المحلية حال دخول تلك الدول المستهدفة.

وأوضح أن اتحاد المقاولين بدأ في إجراء عمليات ربط مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بعد إنشاء مجموعة من المناطق اللوجستية التنموية.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.