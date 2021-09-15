إغراق الأراضي الزراعية.. مشروع أسترالي لمواجهة تغيرات المناخ وإنعاش الحياة البرية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم السماح لنهر تمار في أستراليا بإغراق الأراضي الزراعية لمساعدة الحياة البرية على عدم الانقراض ومواجهة تغيرات المناخ.

ويعد هذا مشروع لعكس الاستصلاح الذي حدث في العصر الفيكتوري والذي يخلق أراض غنية ومستنقعية يمكنها حبس الكربون.

وقد بدأ طيور مالك الحزين والبلشون الصغير بالفعل في الصيد في المياه الضحلة الموحلة، والأمل هو أنه في غضون بضع سنوات، ستظهر الفصائل النادرة الخواضة مثل الضفادع والثدييات بما في ذلك ثعالب الماء وفئران الحصاد.

لكن مشروع السماح بمياه النهر لإغراق الأرض في الحد الأيقوني بين ديفون وكورنوال، والعودة إلى قطعة أرض عادية تحولت إلى أراضٍ زراعية في العصر الفيكتوري، هو أكثر بكثير من مجرد جذب للحياة البرية.

بالإضافة إلى كونها مفيدة للنباتات والحيوانات، فإن المستنقعات الغنية التي يتم إنشاؤها ستحجز الكربون وتساعد في تنظيف النهر عن طريق حبس الرواسب وتخفيف الفيضانات عندما تكتسح العواصف من المحيط الأطلسي.

يعد المشروع الذي تبلغ تكلفته 250 ألف جنيه إسترليني في رصيف كوتيهلي التابع لـ National Trust، والذي كان يومًا ما ميناءً مزدهرًا وقاعدة لبناء القوارب، وأول مشروع من سلسلة مخطط لها على طول ضفاف النهر العظيم.

وقال أليستر كاميرون، مدير المشروع في National Trust: "يتعلق الأمر بمنح مساحة للنهر"، بينما كان يشاهد الموقع الذي تبلغ مساحته 1.7 هكتارًا يمتلئ تدريجياً بمزيج من الملح والمياه العذبة مع اقتراب ارتفاع المد.

واستعاد الفيكتوريون البقعة من النهر في منتصف القرن التاسع عشر، وقاموا ببناء جسر ضخم لإبعاد المياه ورعي الحيوانات عليه، وفي السنوات الأخيرة ، أدت حالة الطوارئ المناخية ونوبات الطقس القاسي إلى زيادة صعوبة الدفاع عن الجسر ، وكانت الفيضانات شائعة.

في وقت سابق من هذا العام ، فتحت الأمانة ، بدعم من وكالة البيئة و Natural England وجامعة بليموث، ثلاث قنوات في الأراضي الزراعية، ثم قامت هذا الشهر بخرق بعرض 15 مترًا في الجسر للسماح بتدفق المياه عند ارتفاع المد.

عندما تصل المياه، تتحول الخنادق إلى جداول مستنقعية، وقال كاميرون: "لقد كان وقتًا جيدًا للسماح بدخول المياه مرة أخرى، انه مشروع بسيط للغاية ولكنه فعال، الآن الأمر يتعلق بترك الطبيعة تأخذ مجراها".