دليلك للتصرف فى حال انكشاف كذبتك البيضاء

يتفق جميع البشر على أن الكذب عادة سيئة، لكن كثيرين يلجأون إليه بين حين وآخر عندما يرون ضرورة لذلك، وعندما يرون أن الأكاذيب لن تكون ضارة، إنما يمكن أن يصلح بعض الأشياء فى العمل أو العلاقات مع المقربين، باعتبارها «كذبة بيضاء». وخلافًا للأشخاص محترفى الكذب، فإن أصحاب «الكذب الأبيض» كثيرًا ما تنكشف كذبتهم لكونهم غير معتادين على ذلك، ما يضعهم فى مواقف حرجة، سواء مع المقربين منهم أو فى العمل، لذا ينصح موقع «هارفارد بيزنس» بمجموعة من الخطوات التى يجب اتخاذها عند اكتشاف الكذبة البيضاء، حتى لا تزداد الأمور سوءًا.

تجنب التمادى

عندما يكتشف أحدهم أنك تكذب لا تحاول إخراج نفسك من الموقف المحرج عن طريق كذبة جديدة، بل يجب أن تنهى الكذبة فورًا حتى لا تثير غضب المحيطين بك أكثر.

اعرض الأسباب

اشرح فورًا كيف فكرت فى الكذب ولماذا، وأغراضك من وراء الكذب، صحيح أن ذلك لن يعفيك من اللوم تمامًا، لكنه يقوى من موقفك وقد يساعد فى التصالح مع الآخرين.

لا تكرر التصرف

تأكد من أن المحيطين بك سيعرفون كيف ستتعامل مع هذا النوع من المواقف فى المستقبل، فيجب أن تظهر لهم أنك أصبحت ملتزمًا، وأنك ستتجنب المشاكل المشابهة فى المستقبل، فمن الأفضل أن تتجنب الكذب، وأن تحرص على التواصل الصريح والصادق مع الآخرين.

احسب الضرر

رغم أن ذلك ليس سهلًا، إلا أن عليك قياس درجة ثقة الآخرين بك بعد اكتشاف كذبك، فقد تلاحظ أنهم يتعاملون معك بحساسية زائدة، إنك لم تعد مدعوًا إلى اجتماعاتهم أو لم يعودوا يطلبون مساهماتك.

بادر بالاعتذار

فور انكشاف كذبك، ابدأ فورًا بالاعتذار، وغالبًا سينجح الأمر إذا قلت عبارة بسيطة تحمل معنى «أنا آسف لم أكن صريحًا بشأن ذلك»، فقط تأكد من أن ما تقوله حقيقى وينقل ندمك للمحيطين بك.

اشرح فورًا

إذا كان كذبك قد تسبب فى مشكلة أو كان للتغطية عليها، فعليك معالجة ذلك على الفور، مع كشف نواياك فى التعامل مع المشكلة، وتوقيت تنفيذها حتى يشترك معك فى الحل.

راجع نفسك

يجب أن تفكر فى الأسباب التى دفعتك إلى الكذب، وأسباب بحثك عن تجميل كلامك، لأن الكذب لا يكون عشوائيًا أبدًا.

وعليك أن تعرف أسباب لجوئك للكذب بشكل واضح، فهل كنت تخشى أن يتم انتقاد خطأك بقسوة أكثر مما يبرره؟ أم كنت تحاول التغلب على مشاعر الخجل أم غير ذلك، وكن صريحًا مع نفسك.

قيّم ظروفك

عليك أن تقيم الظروف التى تميل فى ظلها إلى الكذب، وعليك أن تكون بعد ذلك صريحًا بشأن تحقيق التوازن بين احتياجاتك الخاصة، وبين السمعة التى تحاول بناءها وسط الناس، وفهم ظروف كذبك سيساعدك كثيرًا على تحقيق الأمرين معًا.

سلمى بدر