الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أستاذ طب نفسي بالأزهر: الرسول هو النموذج الأكمل للبشر

رضا عبدالسلام
رضا عبدالسلام

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إذا أردنا أن نرى الإنسان في أكمل صورة، فلننطر إلى رسول الله (ص) لأنه تربية الله.

أضاف المهدي خلال فقرة “الإسلام والحياة” على إذاعة القرآن الكريم مع الإذاعي رضا عبد السلام، أن الرسول (ص) هو النموذج للإنسان الذي اسجد الله له الملائكة، وهو ما جعل كل الحضارات تستشهد بالكمال الإنساني بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم.

أوضح أستاذ الطب النفسي أن شخصية الرسول (ص) استطاعت أن تصنع أعظم حضارة عرفتها البشرية ولم يرى التاريخ مثلها في عمر قصير، واستطاع بهذه الشخصية أن يحدث أكبر طفرة في حياة البشر.

ولفت الدكتور المهدي إلى أن شخصية الرسول اعتمدت في التربية على أسلوب القدوة وليس اسلوب الثواب والعقاب، وهو النموذج الأمثل في التربية، ما ممكنه من أحداث هذا التاثير الكبير، وهذا ما يمكن أن نلمسه من حديث أنس بن مالك "فخدمتُه في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هذا هكذا؟".

يشار إلى أن رضا عبدالسلام، هو أول مذيع من ذوي الهمم يتولى رئاسة إذاعة القرآن الكريم، قدم برامجه منذ سنوات طويلة داخل استوديوهات الإذاعة ويعد نموذجا فريدا تم إلقاء الضوء إعلاميا مرات عديدة على مسيرته نظرا لأنه يعمل في التقديم الإذاعي رغم بتر ذراعيه الاثنين وأصبح له مكانة متميزة لدى جمهور المستمعين للمحطة.

ورضا عبد السلام مواليد قرية كفر الشيخ إبراهيم مركز قويسنا بالمنوفية، واجه صعابًا كثيرة في حياته بسبب أنه ولد بضمور في ذراعيه، لكنه استطاع التفوق في دراسته والحصول على ليسانس حقوق ودعوة إسلامية ايضًا، كما اتم حفظ القرآن الكريم في طفولته وحصل على الماجستير والدكتوراه أيضًا، وله العديد من الكتب التي تتحدث عن الإعاقة.

رضا-عبدالسلام
رضا-عبدالسلام
الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الإسلام والحياة إذاعة القرآن الكريم الإذاعي رضا عبد السلام

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